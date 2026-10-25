Apple’ın ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Duo, satışa sunulmasının ardından ekran kırılması şikayetleriyle gündeme geldi. Bazı kullanıcılar, cihazın iç ekranının satın alındıktan yalnızca birkaç saat sonra menteşenin bulunduğu katlanma çizgisi boyunca kırıldığını öne sürdü.

DonanımHaber’in aktardığı kullanıcı bildirimlerine göre, mağazada sergilendiği sırada ekranı kırıldığı iddia edilen cihazlar da bulunuyor.

ALTI SAATTE, 20 KEREDEN AZ AÇIP KAPATTI

Şikayette bulunan bir kullanıcı, telefonu yaklaşık altı saat önce satın aldığını ve 20 kereden az açıp kapattığını belirtti. Cihazı bir arkadaşına gösterirken menteşe bölgesinde ekranın altında bir şey hissettiğini anlatan kullanıcı, telefonu açmaya devam ettiğinde belirgin bir çatlama sesi duyduğunu ve ekranın menteşe hizasından kırıldığını aktardı.

Benzer şikayetlerin Çin, Avustralya ve diğer ülkelerdeki kullanıcılardan da geldiği bildiriliyor. Ancak kırılmaya neyin yol açtığı ve sorunun ne kadar yaygın olduğu henüz netlik kazanmış değil.

Apple, kaynak haberin yayımlandığı sırada konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Şikayette bulunan bazı kullanıcılar ise Apple’ın resmi mağazalarının hasarlı cihazları garanti kapsamında sorunsuz biçimde yenileriyle değiştirdiğini belirtti.