

Galler’in Llŷn Yarımadası’nda sessizce saklanan Porthdinllaen, günlük hayatın yoğun temposundan kaçmak isteyenler için adeta saklı bir cennet.

Aracın girmediği, sokaklarında tek bir çöp kutusunun dahi yer almadığı bu minik sahil yerleşimi, büyüleyici kumlu sahili ve kartpostalları aratmayan manzarasıyla ziyaretçilerini tam anlamıyla dünyadan izole bir yolculuğa çıkarıyor.

KORUMA ALTINDA BİR SAHİL KASABASI

Gwynedd bölgesindeki Dwyfor'da yer alan Porthdinllaen, araçsız bir köy olma özelliğini yıllardır titizlikle koruyor.

1994 yılından bu yana Ulusal Vakıf (National Trust) denetiminde olan bölge, el değmemiş doğal yapısıyla Galler kıyı şeridinin geri kalanından tamamen ayrılıyor. Ziyaretçiler burada bir yandan körfeze girip çıkan balıkçıları izlerken, diğer yandan berrak denizin ve huzurlu ortamın tadını çıkarıyor.

SADECE YÜRÜYEREK ULAŞILIYOR

Köyün en dikkat çeken ve ikonik simgesi, tam deniz kıyısında konumlanan kırmızı yapısıyla Tŷ Coch Inn.

Sadece yürüyerek ulaşılabilen bu özel mekan, ülke çapındaki en iyi pub deneyimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Mekanın kendine has kuralları ve öne çıkan özellikleri ise şöyle:

Rezervasyon Yasak: Mekan özgün atmosferini korumak adına rezervasyon kabul etmiyor.

Öğle Yemeği Konsepti: Akşam yemeği servisi sunmayan pub, Pazar akşamları kapalı kalarak misafirlerine mükemmel bir öğle yemeği mekanı olarak hizmet veriyor.

Ziyaretçi Yorumları: Ziyaretçiler burayı "yoğun bir hayatın içindeki vaha" ve "zamanın durduğu eski güzel günler" ifadeleriyle tanımlıyor.

ZİYARETÇİLER İÇİN ÖNEMLİ KURALLARI VAR

Doğal ekosistemi ve el değmemiş yapıyı korumak adına köyde ziyaretçilerin uyması gereken katı politikalar uygulanıyor:

Özel araç kullanımı yasak olduğundan, günübirlik gezginlerin araçlarını Morfa Nefyn otoparkına bırakması gerekiyor. Buradan plaj boyunca veya golf kulübü yolundan yaklaşık 20 dakikalık bir yürüyüşle köye ulaşılabiliyor.

Çöp Yönetimi: Köy genelinde halka açık atık tesisi bulunmadığı için ziyaretçilerin oluşturdukları çöpleri yanlarında geri götürmeleri gerekiyor.

Evcil Hayvanlar: Köpek kabul ediliyor ancak pub çevresinde tasmalı tutulmaları rica ediliyor.

Ayrıca 1 Nisan ile 30 Eylül tarihleri arasında sahil alanlarında mevsimsel kısıtlamalar uygulanıyor.