Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte araç sahiplerinin karşılaştığı akü sorunları yeniden gündeme geldi. Özellikle kasım ayında soğuk sabahlarda marşa basmasına rağmen aracını çalıştıramayan sürücüler, çözüm için vurdurma yöntemine başvurabiliyor. Fakat uzmanlar, her araçta uygulanması uygun olmayan bu yöntemin bazı durumlarda ciddi mekanik hasarlara ve 100 bin TL'yi bulabilen tamir masraflarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

SOĞUK HAVALAR AKÜLERİN PERFORMANSINI DÜŞÜRÜYOR

Hava sıcaklıklarının azalmasıyla birlikte araç akülerinin performansı da olumsuz etkileniyor. Özellikle kullanım ömrünü tamamlamaya yaklaşan aküler, soğuk havalarda motoru çalıştırmak için yeterli gücü sağlayamayabiliyor. Gece boyunca soğukta bekleyen araçlarda sabah saatlerinde marş basmama veya motorun geç çalışma sorunları yaşanabiliyor.

AKÜSÜ BİTEN ARACI VURDURARAK ÇALIŞTIRMAYIN

Aküsü biten bazı sürücüler, otomobili hareket ettirerek motoru çalıştırmaya yarayan vurdurma yöntemini tercih ediyor. Ancak bu yöntem her araç için uygun değil. Özellikle bazı triger kayışlı motorlarda yanlış koşullarda yapılan müdahaleler, zamanlama sisteminde ve motorun mekanik parçalarında hasara neden olabiliyor.

Oluşabilecek hasarın boyutuna göre motor onarımı on binlerce lirayı bulabiliyor. Silindir kapak, supap ve diğer motor parçalarının zarar görmesi durumunda sürücüler 100 bin TL ve üzerinde tamir faturalarıyla karşılaşabiliyor.

OTOMATİK VİTESLİ ARAÇLARDA UYGULANMIYOR

Vurdurma yöntemi özellikle otomatik şanzımanlı araçlarda uygulanabilecek bir yöntem değil. Bu araçlarda akü sorunu yaşandığında üreticinin belirlediği takviye prosedürlerinin izlenmesi gerekiyor. Yanlış yapılan takviye işlemleri de aracın elektronik sistemlerine zarar verebiliyor.

KIŞ GELMEDEN AKÜNÜZÜ KONTROL ETTİRİN

Araç sahiplerinin soğuk havalar başlamadan önce akü sağlık durumunu, şarj dinamosunu ve marş sistemini kontrol ettirmesi önem taşıyor.