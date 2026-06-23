Günümüzde otomobil lastiklerinin siyah olmasının temel nedeni, üretim sırasında kauçuğa eklenen karbon siyahı adı verilen maddedir. Bu malzeme, lastiklerin güneş ışınlarına, yüksek sıcaklığa ve aşınmaya karşı daha dirençli olmasını sağlıyor. Ayrıca lastiklerin ömrünü uzatarak yol tutuşuna da katkıda bulunuyor.

KARBON SİYAHI DAYANIKLILIĞI ARTIRIYOR

İlk dönemlerde doğal kauçuktan üretilen açık renkli lastikler, sıcaklık ve güneş ışığı nedeniyle daha hızlı yıpranıyordu. Üreticiler, kauçuğa karbon siyahı ekleyerek bu sorunu büyük ölçüde çözdü.

Karbon siyahı, lastiğin yapısını güçlendirirken çatlama ve aşınma riskini de azaltıyor. Bu sayede lastikler daha uzun süre kullanılabiliyor ve sürüş güvenliği artıyor.

SİYAH RENK TESADÜF DEĞİL

Uzmanlara göre siyah renk, ısıyı daha dengeli dağıtıyor ve lastiklerin yüksek hızlarda maruz kaldığı zorlu koşullara karşı dayanıklılık sağlıyor. Bu nedenle dünya genelindeki otomobil, kamyon ve motosiklet lastiklerinin büyük bölümü siyah renkte üretiliyor.

Günümüzde farklı renklerde konsept lastikler geliştirilse de, dayanıklılık ve performans açısından karbon siyahı kullanılan siyah lastikler sektörün standart çözümü olmaya devam ediyor.