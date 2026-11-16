Adıyaman’ın Besni ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan ve şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 4 yaşındaki Derya Avcı hayatını kaybederken, anne, baba ve 2 kardeşi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Besni ilçesine bağlı Sayören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şükrü Avcı (43) yönetimindeki 02 KC 022 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil yol kenarındaki şarampole devrildi. 4 YAŞINDAKİ DERYA OLAY YERİNDE CAN VERDİ Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araçta bulunan 4 yaşındaki Derya Avcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü baba Şükrü Avcı (43), anne Saadet Avcı (41) ile çocukları Fatma (8) ve Mustafa Avcı (15), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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