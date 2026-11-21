Birleşik Krallık'ta hava sıcaklıklarının sıfırın altında 9 dereceye kadar düşmesinin ardından uzmanlar, sürücülere araçlarını dondurucu soğuklardan korumaları için sıra dışı ama etkili bir yöntem önerdi: Ön cam sileceklerine eski bir çift çorap geçirmek.

Sonbaharın en sert soğuklarıyla karşı karşıya kalan Birleşik Krallık'ta, İskoçya Dağlık Bölgesi'nde sıcaklıkların -8,4°C'ye kadar gerilemesinin ardından Meteoroloji Ofisi (Met Office) yeni bir soğuk hava dalgası uyarısında bulundu. Kuzey bölgelerde termometrelerin -9°C'yi göstereceği, güneyde ise yaygın don ve buzlanma görüleceği tahmin ediliyor.

SİLECEKLERİN YAPIŞMASINI ENGELLİYOR

Dondurucu sabahlarda araçların buz tutması sürücüler için büyük bir zahmete dönüşürken, Kraliyet Otomobil Kulübü (RAC) ve otomobil uzmanları pratik bir çözüm sundu. Silecek lastiklerinin cama yapışıp donmasını önlemek için sileceklere bir çift eski çorap geçirilmesi veya altlarına karton, ince plastik gibi malzemeler konulması tavsiye ediliyor.

RAC yetkilileri, donmuş sileceklerin zorla çalıştırılmasının elektrik devresini aşırı ısıtarak sigortaların atmasına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Uzmanlar ayrıca sürücülerin:

En az -10°C'ye kadar dayanıklı antifrizli cam suyu kullanmalarını,

Buz çözücü spreyleri donmuş kapılar yüzünden ulaşılamayacak olan araç içinde değil, evde bulundurmalarını,

Buz kazıma zahmetinden tamamen kurtulmak için ön camı gece boyunca eski bir çarşaf veya kilimle örtmelerini öneriyor.

ARAÇ İÇİ BUĞULANMAYA ÇÖZÜM

Eski çorapların kış aylarındaki tek faydası sileceklerle sınırlı değil. Otomobil uzmanları, bir çorabın içine pişmemiş pirinç doldurup ağzını bağladıktan sonra gece boyunca ön konsola bırakmanın, araç içindeki nemi emerek sabahları camlarda oluşan yoğun buğulanmayı önlediğini belirtiyor.

TÜRKİYE'DEKİ SÜRÜCÜLER İÇİN KRİTİK HAMLE

Kış mevsiminin yaklaşması ve özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ile yüksek kesimlerde gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmeye başlamasıyla birlikte bu pratik yöntemler Türkiye'deki sürücüler için de hayati önem taşıyor.

Ülkemizde sabah saatlerinde yaşanan ani don ve kırağı olaylarında silecekleri cama yapışmış halde çalıştırmak, hem silecek motorunun yanmasına hem de lastiklerin yırtılmasına neden olabiliyor. Türkiye'deki sürücülerin de soğuk gecelerde sileceklerini çorapla korumaya alması, antifrizli cam suyu seviyesini kontrol etmesi ve ani buzlanmalara karşı hazırlıklı olması büyük önem taşıyor.