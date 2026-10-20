Tesla'nın yeni Roadster modelini tanıtmasının ardından şirketin piyasalardaki görünümünde yıllık hisse kaybı ve yükselen kredi risk primi öne çıktı. Tesla hisseleri, son bir yılda yüzde 16,44 gerileyerek 366,82 dolardan işlem gördü. Hisse başına yıllık değer kaybı 72,15 dolar oldu.

Şirketin beş yıllık kredi risk primi (CDS) ise 188,1 baz puana çıkarak Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bu gösterge, yatırımcıların Tesla'nın borçlarını geri ödeyememe riskine karşı talep ettiği korumanın maliyetini yansıtıyor.

HİSSE AĞUSTOSTA 300 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Ocak ayında başlayan kademeli satışlarla nisanda 350 dolar sınırına çekilen Tesla hisseleri, mayıs ve hazirandaki tepki alımlarıyla yeniden 440 dolar seviyelerine yükseldi.

Temmuzdaki sert düşüş ağustos başında derinleşti ve hisse 300 doların hemen altına inerek yıllık dip seviyesini gördü. Eylül ve ekimde gelen alımlarla fiyat yeniden 350-380 dolar bandına çıktı.

YATIRIMLARIN GELİRE DÖNÜŞME ZAMANI BELİRSİZ

Analistler, Tesla'nın robotaksi, insansı robot Optimus ve yapay zeka altyapısı yatırımları büyürken bu alanların ne zaman ve ne ölçüde sürdürülebilir gelir yaratacağının belirsizliğini koruduğunu belirtti.

Analistlere göre beklenen getirilerin gecikmesi, yüksek yatırım harcamaları nedeniyle hisse üzerinde baskı oluşturabiliyor. Ortadoğu'daki jeopolitik risklerin etkisiyle borçlanma maliyetlerinin artması da şirketin nakit akışına yönelik endişeleri besliyor.

Analistler, hisse fiyatındaki gerilemenin büyüme beklentileri ve piyasa değerlemesiyle ilgili değerlendirmeleri öne çıkardığını, CDS priminin ise borç piyasasındaki kredi riski algısına ilişkin ayrı bir gösterge sunduğunu vurguladı.

YENİ ROADSTER İÇİN ÜRETİM ÖNGÖRÜSÜ 2028

Tesla, geçen hafta düzenlediği etkinlikte iki kişilik spor otomobili Roadster'ın yeni modelini sergiledi. Havada ilerlemek ve yerde hızla ivmelenmek için 10 nozul ile ultra yüksek basınçlı hava tankları kullanılan araç, tanıtımda dik bir rampayı tırmanıp altındaki emiş gücüyle baş aşağı asılı kaldı.

Etkinlikte aracın rampadan fırlayarak havada takla attığı, basınç kullanarak yere indiği ve yan yana park edilmiş Tesla modellerinin üzerinden atladığı da gösterildi.

Elon Musk, aracın 2028'de üretime geçmesinin öngörüldüğünü belirtti. Musk, otomobilin her piyasada yasal olarak kabul görmeyebileceğine de dikkat çekti.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇOSU ÇARŞAMBA AÇIKLANACAK

Tesla'nın üçüncü çeyrek bilançosunu çarşamba günü ABD piyasalarının kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. Piyasanın odağında araç teslimatları, robotik yatırımların gelire katkısı ve kârlılıktaki zayıflığın sürüp sürmeyeceği bulunuyor.

CNBC-e'nin aktardığı beklentilere göre şirketin yaklaşık 28 milyar dolar çeyreklik kâr açıklayacağı, hisse başına kârının ise 0,45 dolar olacağı tahmin ediliyor.