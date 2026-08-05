Yaz aylarında etkisini artıran sıcak hava, araç içinde bırakılan bazı günlük eşyaları ciddi bir güvenlik riskine dönüştürüyor. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Atmaca, özellikle güneş altında uzun süre park halinde kalan otomobillerde çakmak, taşınabilir şarj cihazı, deodorant, parfüm, powerbank ve benzeri basınçlı ya da lityum pilli ürünlerin patlama ve yangın riski oluşturabileceği uyardı. Araç sahiplerine, bu tür eşyaları torpido gözü, koltuk üstü veya araç içinde bırakmamaları konusunda çağrı yapıldı.

BU EŞYALARI ARABADA BIRAKMAYIN

Geleneksel yakıtlı araçlarda motor ve yakıt hortumlarındaki sızıntıların felakete yol açabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Atmaca, “Periyodik bakımları düzenli yapılan araçlarda yangın riski önemli ölçüde azaltılmış oluyor. Yakıtlı araçlarda motor, yakıt hortumları veya yakıt sistemindeki kaçaklar yangın açısından risk oluşturabiliyor. Özellikle sıcak havalarda yakıtın buharlaşması daha kolay gerçekleşirken, araç içerisindeki sıcak yüzeyler olası bir kaçağın yangına dönüşme ihtimalini artırabiliyor” ifadelerini kullandı.

GÖSTERGE PANELİNE DİKKAT

Bataryalı araçlarda gösterge panelindeki uyarı ikazlarının ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Atmaca, “Periyodik bakımları aksatılmayan elektrikli araçlarda ciddi risk beklenmez. Ancak yüksek sıcaklıklarda bataryaların ısınması veya batarya yönetim sisteminde meydana gelebilecek arızalarda sürücüler gösterge panelindeki uyarıları mutlaka dikkate almalı, herhangi bir uyarıyı 'bir şey olmaz' diyerek göz ardı etmeden en kısa sürede yetkili servise başvurmalıdır.” ifadelerini kullandı.

ARABA BOMBA GİBİ PATLAYABİLİR

Araç türü ne olursa olsun torpido veya koltuk üstlerinde bırakılan bazı günlük eşyaların patlama riski taşıdığını hatırlatan Atmaca; yaz mevsimi boyunca araç içerisinde çakmak, parfüm, kolonya ve deodorant gibi yüksek ısıya maruz kaldığında patlama ve yangın riski doğuran ürünlerin kesinlikle bırakılmaması gerektiğini vurguladı.