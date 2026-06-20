Haziran ayı ile birlikte termometreler hızla yükseliyor. Meteorolojiden gelen son tahminlere göre, hava sıcaklıklarının hafta sonu itibarıyla 30°C sınırına dayanması bekleniyor. Bu artış kulağa normal gelse de, uzmanlar sürücüleri hayati bir konuda uyarıyor: Güneş altında park edilmiş kapalı araçlar.

BUNLARI ARAÇTA BIRAKANLAR ÇOK ÜZÜLECEK

Dışarıda hava 30 derece olduğunda, kapalı bir aracın içindeki sıcaklık sadece 20 dakika içinde 50°C'nin üzerine çıkabiliyor. Birçok sürücünün torpidoda, kapı ceplerinde veya bagajda unuttuğu sıradan günlük eşyalar ise bu ekstrem sıcaklıkta ya etkisini kaybediyor ya da kelimenin tam anlamıyla patlamaya hazır bir bombaya dönüşüyor. İşte sıcak yaz günlerinde arabanızda asla bırakmamanız gereken o eşyalar ve taşıdıkları riskler:

İLAÇLAR KİMYASAL ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Birçoğumuz acil durumlar için arabada ağrı kesici, alerji şurubu veya düzenli kullandığımız ilaçları bulunduruyoruz. Ancak bu alışkanlık ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Etkisini Kaybediyor: Çoğu ilacın maksimum 25°C’nin altında saklanması gerekir. Aşırı ısıya maruz kalan ilaçların kimyasal yapısı bozulur; ilaç ya tamamen etkisiz hale gelir ya da toksik (zehirli) özellik kazanır.

Kritik Durumlar: Özellikle alerjik şoklarda hayat kurtaran adrenalin kalemleri veya astım fısfısları yüksek ısıda mekanik olarak arızalanabilir ve ihtiyaç anında çalışmayabilir.

Güvenli Saklama Kuralı: İlaçlarınızı araba yerine mutlaka yanınızda, çantanızda taşıyın. Eğer uzun yola çıkacaksanız, ilaçları ısı yalıtımlı küçük termos keselerde muhafaza edin.

TEKNOLOJİ TEHLİKESİ: TELEFON VE TABLETLER

Güneş alan ön konsolda veya koltukta unutulan cep telefonları, tabletler ve taşınabilir şarj cihazları (powerbank) tam bir yangın davetiyesidir.

Bu cihazların içinde Lityum-iyon piller bulunur. Aşırı sıcaklık, pillerin içindeki kimyasal dengenin bozulmasına (termal kaçak) yol açar. Pil şişebilir, sızıntı yapabilir ve en kötüsü araç içinde yangın başlatacak şekilde patlayabilir. Aynı risk, şarj edilebilir piller ve likit içeren elektronik sigaralar için de geçerlidir.

AEROSOL SPREYLERE BASINÇ ETKİSİ

Deodorantlar, saç spreyleri, çakmaklar veya araç içi temizleme spreyleri... Bu ürünlerin üzerinde her zaman "Doğrudan güneş ışığından ve 50°C'nin üzerindeki sıcaklıklardan koruyun" uyarısı yer alır.

Sıcak bir arabanın içinde kalan sprey kutularının içindeki gaz hızla genleşir. Basınca dayanamayan metal kutu şiddetle patlayarak araç camlarını kırabilir ve döşemelere büyük zarar verebilir.

KORUYUCU ÖZELLİĞİNİ KAYBEDEN KREMLER

Yazın plaja giderken güneş kremini arabada bırakmak çok sık yapılan bir hatadır. Yüksek ısı, güneş kremlerinin koruyucu filtrelerini ve aktif bileşenlerini parçalar. Sıcağa maruz kalmış bir kremi cildinize sürdüğünüzde hiçbir koruma sağlamaz ve farkında olmadan güneş yanıklarına davetiye çıkarırsınız. Ayrıca sıcaktan bozulan krem tüpü patlayarak çantanıza veya arabanıza sızabilir.

MARKET ÜRÜNLERİNE DİKKAT

Gazlı İçecekler: Bagajda veya koltuk arkasında unutulan kutu/şişe kola ve maden suları, ısının etkisiyle genleşir. Bu durum şişenin patlamasına veya kapağı açtığınız anda yüzünüze şiddetle püskürmesine neden olur.

Gıda ve Alışveriş: Market alışverişinden sonra ürünleri arabada unutmak büyük risk taşır. Özellikle et, süt ürünleri ve donmuş gıdalar, 40-50 dereceyi bulan araç içinde dakikalar içinde bakteri üreterek zehirli hale gelir.

CAN SAĞLIĞI İÇİN ALTIN KURAL

Uzmanlar, araç içi eşya güvenliğinin ötesinde en büyük uyarıyı can sağlığı için yapıyor.

Hava sıcaklığı kaç derece olursa olsun; bebekler, çocuklar, yaşlılar ve evcil hayvanlar park halindeki kapalı bir araçta, camlar hafif aralık olsa bile kesinlikle tek başına bırakılmamalıdır. Çocukların ve hayvanların vücut ısısı yetişkinlere göre 3 ila 5 kat daha hızlı yükselir. Kısa süreli bir market alışverişi bile kapalı araçta geri dönüşü olmayan sıcaklık çarpmalarına ve hayati kayıplara yol açabilir.

Bu hafta sonu planlarınızı yapmadan önce arabanızın torpidosunu, koltuk altlarını ve kapı ceplerini mutlaka kontrol edin. Sıcağa dayanıksız bu eşyaları yaz boyunca aracınızda tutmak yerine evinizde bırakın veya gittiğiniz yere yanınızda götürün.