Şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastanelik oldu. Arabada bulunduğu sırada kas spazmı geçiren Kurt'un yardımına eşi yetişti. Acile gittiklerini sosyal medya hesabından duyuran Akalın, hem yaşadığı endişeyi dile getirdi hem de eşinin spor tutkusuna göndermede bulundu. “KUZUMA NAZAR DEĞDİ” Okan Kurt'un yaşadığı rahatsızlığı takipçileriyle paylaşan Demet Akalın, eşinin arabada kas spazmı geçirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Kuzuma nazar değdi. Arabada kas spazmı geçirdi, acillik olduk vallahi. Spor sen bayağı bir hayatından çık adamın, sinyal veriyor vücut bak.” Eşinin vücut geliştirmeyle ilgilendiğini belirten Akalın, yaşananların ardından Kurt'a spor çalışmalarına ara vermesi yönünde çağrıda bulundu. MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNE KATILMIŞTI Vücut geliştirme sporuyla ilgilenen Okan Kurt, son olarak Avrupa/Balkan Şampiyonası milli takım seçmelerine katılmıştı. Spor çalışmalarını sürdüren Kurt'un yaşadığı kas spazmının ardından Demet Akalın, eşinin bedenini dinlemesi gerektiğini dile getirdi.

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