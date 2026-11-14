Trafikte yol bulmak için sürücülerin en sık başvurduğu Google Haritalar, standart ayarlarıyla kullanıldığında sürücülere fark ettirmeden zaman ve gizlilik kaybı yaşatıyor. Uygulama menüsünde yapılacak birkaç küçük değişiklikle hem sürüş güvenliğini artırmak hem de kontrolü tamamen ele almak mümkün.

GİDİLEN HER YERİ KAYIT ALTINA ALIYOR

Uygulama, varsayılan olarak ziyaret edilen tüm noktaları ve izlenen rotaları hafızasında saklıyor. Günlük güzergahların dijital olarak kaydedilmesini istemeyen sürücülerin Zaman Çizelgesi özelliğini kapatması gerekiyor. Sağ üstteki profil simgesinden Zaman Tüneliniz > Konum ve gizlilik ayarları adımları izlenerek konum geçmişi takibi durdurulabiliyor ve eski veriler tek tuşla silinebiliyor.

SÜRÜŞ ANINDAKİ GEREKSİZ UYARILARI SUSTURUN

Yolculuk sırasında ekrana düşen mekan önerileri ve keşfet bildirimleri direksiyon başındaki dikkati dağıtıyor. Gereksiz titreşim ve uyarıların önüne geçmek için Ayarlar > Bildirimler menüsünden yalnızca trafik ve rota uyarılarını açık bırakıp diğer tüm bildirim kategorilerini kapatmak yeterli oluyor.

EN KISA YOL YERİNE UZUN ROTAYA SOKABİLİR

Acelesi olan sürücülerin zaman zaman daha uzun süren yollara yönlendirilmesinin arkasında uygulamanın varsayılan tercihi yatıyor. Sistem, standart ayarlarında hız yerine yakıt tasarrufunu ön planda tutuyor. Zamandan tasarruf etmek isteyen sürücülerin Ayarlar > Navigasyon ayarları bölümünden "Yakıt tasarruflu rotaları tercih et" seçeneğini devre dışı bırakması gerekiyor.

MÜZİK DİNLERKEN DÖNÜŞLERİ KAÇIRMAYA SON

Araç içinde müzik dinlerken sesli yönlendirmeleri duymayıp kavşakları kaçırmamak için müziğin sesini kısmaya gerek kalmıyor. Ayarlar > Navigasyon ayarları > Yönlendirme sesi seviyesi sekmesinden ses düzeyini "Daha Yüksek" olarak ayarlamak, en yüksek seste bile dönüş komutlarının net duyulmasını sağlıyor.