Akıllı telefonların şarjını gün boyu dolu tutmak için başvurulan en pratik yöntemlerden biri olan araç içi şarj alışkanlığı, uzmanların son değerlendirmeleriyle birlikte yeniden tartışma konusu oldu. Sürücülerin direksiyon başına geçer geçmez kabloyu taktığı araç USB girişleri, sandığınız kadar masum değil.

VOLTAJ DALGALANMALARI BATARYAYI YORUYOR

Otomobillerdeki yerleşik USB portlarının çoğu, günümüzün hızlı şarj destekli akıllı telefonları için değil, veri aktarımı ve düşük güç çıkışı için tasarlanmıştır. Uzmanlar, özellikle araç çalıştırılırken veya dur-kalk trafikte aküden gelen akımda yaşanan ani voltaj dalgalanmalarının, doğrudan telefonun batarya sağlığını hedef aldığına dikkat çekiyor. Düzensiz ve düşük amperli enerji akışı, lityum-iyon pillerin ömrünü hızla tüketirken cihazda aşırı ısınmaya yol açabiliyor.

HEM TELEFONU HEM ARAÇ AKÜSÜNÜ RİSKE ATIYOR

Tehlike yalnızca telefon bataryasıyla sınırlı kalmıyor. Araç motoru kapalıyken veya kontak yarım açıkken telefonu şarjda bırakmak, doğrudan aracın aküsünden güç çekilmesine neden oluyor. Özellikle eski aküye sahip araçlarda bu durum, sabah aracın hiç çalışmaması gibi can sıkıcı sürprizlere zemin hazırlıyor.

UZMANLARDAN SÜRÜCÜLERE KRİTİK UYARI

Cihaz güvenliğini ve araç sağlığını korumak isteyen sürücüler için uzmanlar, aracın kendi düşük güçlü USB girişi yerine çakmaklık girişine takılan ve akım koruma özelliği bulunan sertifikalı adaptörlerin tercih edilmesini öneriyor. Ayrıca aracı çalıştırıp kontağı çevirmeden önce şarj kablosunun çıkarılması ve motor çalıştıktan sonra şarja takılması, ani voltaj sıçramalarından korunmak için büyük önem taşıyor. Özellikle güneş altında kalan ön konsol üzerinde cihazı şarj etmekten kaçınılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, yüksek dış sıcaklık ile şarj ısısının birleşmesi halinde bataryada kalıcı hasarlar oluşabileceği konusunda uyarıyor.