Eski Amerikan otomobillerinde ve ticari araçlarda gaz, fren ve debriyajın yanında yer alan dördüncü pedalın ayakla kumanda edilen park freni olduğu bildirildi. Bu sistem, geleneksel el freni yerine sürücülerin ayak hizasına konumlandırılan bir güvenlik mekanizması olarak işlev görüyordu.

Sosyal medyada yeniden gündeme gelen eski araç videoları, genç sürücüler arasında dördüncü pedalın işlevi hakkında çeşitli tartışmalara yol açtı. Kayıtları inceleyen bazı kullanıcılar bu mekanizmayı "gizli debriyaj", "ekstra fren" veya "yanlışlıkla eklenmiş pedal" olarak yorumladı.

Söz konusu pedal, otomotiv tarihinde onlarca yıl boyunca özellikle ABD üretimi araçlarda standart bir ekipman olarak yer aldı. Dönemin endüstriyel standartları gereği bu tasarım, sürücülere kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla kabin içine entegre edilmişti.

ESKİ MODELLERDE STANDART EKİPMANDI

Ayakla kumanda edilen park freni sistemi, geçmiş dönemde Ford Motor Company ve General Motors modellerinde yaygın şekilde uygulandı. Sistem, özellikle eski Amerikan sedanlarında ve pickup modellerinde mülki bir parça olarak uzun süre üretim hatlarında kaldı.

Otomobillerin modernleşme sürecinde direksiyon, vites ve emniyet sistemleri yenilenirken bu mülki özellik de tamamen tarihe karıştı. Günümüz otomotiv teknolojisinde ise bu mekanizmanın yerini büyük oranda elektronik park frenleri aldı.