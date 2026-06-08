Magazin gündeminde uzun süre konuşulan Ece Erken ile Benan Kocadereli arasındaki dava yeniden yargı sürecine taşındı. Araç aynasına zarar verdiği gerekçesiyle hakkında adli para cezası verilen Erken’in dosyasını inceleyen üst mahkeme, bazı hususların yeniden değerlendirilmesi gerektiğine karar vererek dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

ARAÇ AYNASINA ZARAR VERDİĞİ İDDİASIYLA YARGILANMIŞTI

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; davanın geçmişi 2020 yılına uzanıyor. İddiaya göre Ece Erken, Benan Kocadereli’nin evine giderek park halindeki aracın dikiz aynasına zarar verdi. Olayın ardından Kocadereli, Erken hakkında şikâyetçi oldu.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Erken hakkında “hakaret” ve “mala zarar verme” suçlarından dava açılması için yeterli delilin bulunduğu belirtildi. Dosya İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

MAHKEMEDEN BERAAT VE PARA CEZASI KARARI

Yargılama sonunda mahkeme, Ece Erken’in hakaret suçundan beraatine karar verdi. Mala zarar verme suçundan ise 30 bin TL adli para cezası verilmesine hükmedildi.

Kararın ardından Erken’in avukatları dosyayı üst mahkemeye taşıdı.

ÜST MAHKEME DOSYAYI İADE ETTİ

Dosyayı inceleyen üst mahkeme, hakaret suçuna ilişkin verilen beraat kararını yerinde buldu. Ancak mala zarar verme suçuna ilişkin bölümde etkin pişmanlık hükümlerinin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kararda, bilirkişi tarafından hesaplanan zararın karşılanabilmesi için sanığa süre verilmesi ve ödeme yapılması halinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma koşullarının değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Bu nedenle dosyanın yeniden ele alınması için yerel mahkemeye gönderilmesine karar verildi.

YENİDEN GÖRÜLECEK

Üst mahkemenin iade kararının ardından dosya yeniden İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nin gündemine gelecek. Mahkemenin önümüzdeki günlerde yapılacak duruşmada etkin pişmanlık hükümleri yönünden değerlendirme yapması bekleniyor.

ERKEN SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İddianamede, Ece Erken’in müşteki Benan Kocadereli’ye çeşitli mesajlar gönderdiği ve sosyal medya paylaşımlarında bulunduğu yönünde iddialara da yer verildi.

Öte yandan Erken, soruşturma aşamasında verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve iddiaları reddetti.