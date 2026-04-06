Dünyanın geri kalanı yakıt tasarrufundan bahsederken, Sibirya’nın kalbindeki Oymyakon köyünde hayat çok farklı bir kural üzerine kurulu. Burada bir saniye bile durmak, aslında donmak anlamına geliyor. Karın bir an bile terk etmediği bu köyde, araçlar 365 gün boyunca aralıksız çalışıyor.

BİR KEZ STOP EDERSE BAHARA KADAR ÇALIŞMIYOR

Oymyakon’da bir aracın kontağını kapatmak, o araca uzun bir süre veda etmek anlamına geliyor. Hava sıcaklığının kışın -70°C derecelere yaklaştığı bu coğrafyada, motor stop edildiği anda metal aksamlar dakikalar içinde buz tutuyor ve motor yağı beton gibi donuyor. Yerel halk, araçlarını 12 ay boyunca kar altında çalışır vaziyette bırakıyor.

12 AY BOYUNCA HER YER BEMBEYAZ

Takvimler yaz aylarını gösterse de Oymyakon’da manzara pek değişmiyor. Toprağın binlerce yıldır derinlemesine donmuş olması nedeniyle, yağan kar tabakası yüzeyden hiç silinmiyor. Köylüler için "beyaz" sadece bir renk değil, 365 gün boyunca yaşamak zorunda oldukları bir kader. Bahar aylarında bile kalkmayan kar örtüsü, köyü dünyanın en büyük ve en kalıcı kar küresine dönüştürüyor.

MOTORLAR HİÇ SUSMUYOR

Oymyakon sakinleri için gürültü diye bir kavram yok; sadece rüzgarın uğultusu ve arka planda sürekli mırıldanan motor sesleri var. Yakıt istasyonlarının köyün can damarı olduğu bu bölgede, her ev bir tamirhane, her garaj ise bir sığınak gibi inşa ediliyor. Eğer arabanızın motoru durursa, sadece yolda kalmıyor, dünyanın en soğuk yerleşim biriminde doğayla baş başa kalıyorsunuz.