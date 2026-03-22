The West Side Journal'ın haberine göre, anahtarsız giriş (keyless entry) sistemine sahip araçlar, 315 veya 433 MHz frekansında yayılan radyo sinyalleriyle çalışıyor. Ancak bu teknoloji, suçluların özel ekipmanlarla sinyali kopyalayıp yükseltmesine olanak tanıyan ciddi bir güvenlik açığını beraberinde getiriyor.

RÖLE SALDIRISIYLA SİNYAL KOPYALANIYOR

Hırsızlık eylemlerinde en sık kullanılan teknik "röle saldırısı" (relay attack) olarak adlandırılıyor. Bu yöntemde saldırganlar, bina içerisindeki anahtarlıktan yayılan zayıf radyo sinyalini yakalayan kompakt amplifikatörler kullanıyor. Sistemin işleyişine göre, bir hırsız konutun kapısında sinyali yakalarken, diğeri aracın yanında bekliyor. Yakalanan sinyal yükseltilerek araca iletiliyor; araç, anahtarın yanında olduğunu varsayarak kapıları açıyor ve motoru çalıştırıyor.

Sinyal yükseltici ekipmanların piyasada giderek daha ucuz ve erişilebilir hale gelmesi, bu tür hırsızlık vakalarındaki artışın temel nedeni olarak gösteriliyor. Araç sahipleri, anahtar yanlarında ve güvenli bir yerde olsa dahi araçlarının saniyeler içinde çalınması riskiyle karşı karşıya kalıyor.

FARADAY KAFESİ ETKİSİ

Alüminyum folyo, anahtar tamamen sarıldığında radyo dalgalarına karşı geçilmez bir bariyer oluşturuyor. Bilimsel olarak "Faraday Kafesi" olarak tanımlanan bu yapı, iletken metal yüzeyi sayesinde elektromanyetik dalgaların içeri sızmasını veya dışarı çıkmasını engelliyor. Sonuç olarak anahtarlık, araçla iletişim kurmayı ve sinyal göndermeyi durduruyor.

Güvenlik uzmanları, folyonun boşluk kalmayacak şekilde en az iki veya üç kat sıkıca sarılması gerektiğini vurguluyor. Folyonun zamanla yırtılma ihtimaline karşı periyodik olarak yenilenmesi ve anahtarın folyo içindeyken araca yanıt verip vermediğinin test edilmesi öneriliyor.

BÜTÜNCÜL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Folyonun etkili bir yöntem olmasına rağmen tek başına yeterli olmayabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar; direksiyon, pedal veya vites kilidi gibi mekanik önlemlerin yanı sıra, ek immobilizer içeren modern alarm sistemlerinin kullanılmasını tavsiye ediyor. Ayrıca araçların iyi aydınlatılmış ve trafiğin yoğun olduğu bölgelere park edilmesinin, hırsızlık girişimlerini önemli ölçüde azalttığı kaydediliyor.