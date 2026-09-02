Araç camlarındaki donma, kireç ve zorlu lekeler için eşit oranda su ile seyreltilmiş beyaz sirke kullanımı etkili sonuç veriyor. İçeriğindeki asetik asidin yağ çözücü özelliği sayesinde camlar berraklığını korurken sürücülerin görüş açısı artıyor.

SİRKE ARAÇ CAMINDAKİ BUZLANMAYI NASIL ENGELLEİYOR?

Suda çözünen maddelerin suyun donma noktasını düşürme ilkesiyle çalışan sirke, soğuk havalarda ön camda buz oluşumunu geciktiriyor. Aynı zamanda araç içindeki nem oranını ve yoğuşmayı düşürerek camların buğulanmasını önlüyor. Böcek kalıntıları, kuş pislikleri ve ağaç reçinesi gibi mineral bakımından zengin kirler de asetik asit sayesinde yüzeyden hızla temizleniyor.

UYGULAMA YAPARKEN HANGİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİ?

Sirkenin araç yüzeyine uygulanırken mutlaka yarı yarıya su ile seyreltilmesi ve mikrofiber bez kullanılması öneriliyor. Seyreltilmemiş sirkenin sürekli kullanımı araç üzerindeki kauçuk contalara, plastik parçalara ve kaporta boyasına zarar verebiliyor. Temizlik uzmanları ayrıca asidik yapısı nedeniyle sirkenin doğal taş, ahşap zeminler ve fayans derzleri gibi hassas yüzeylerden uzak tutulması gerektiğini belirtiyor.