Polis ekipleri, son dönemde özellikle İstanbul'daki alışveriş merkezi ve market otoparklarında sürücüleri hedef alan dolandırıcılık yöntemi üzerine alarma geçti. Günün yorgunluğuyla aracınıza binip tam gaza basacakken ön camda sileceklerin arasına sıkıştırılmış 200 liralık bir banknot fark ederseniz sakın araçtan inmeyin. Uzmanlar, ilk bakışta şans eseri bir hediye veya unutulmuş para gibi görünen bu durumun, aslında aracınızı ve değerli eşyalarınızı saniyeler içinde kaybetmenize neden olabileceği konusunda uyarıyor.

200 LİRA UĞRUNA DOLANDIRICILARIN HEDEFİ OLMAYIN

Dolandırıcıların kurguladığı senaryo son derece basit ama bir o kadar da etkili işliyor. AVM veya süpermarket otoparklarında tenhalara gizlenen hırsızlar, gözlerine kestirdikleri aracın ön cam sileceğine sahte bir 200 lira sıkıştırıyor. Sürücü direksiyon başına geçip parayı fark ettiği an merakına yenik düşerek paranın gerçekliğini kontrol etmek üzere dışarı adım atıyor. Tam da bu sırada motor çalışır vaziyette, araç kapıları açık ve çanta ile telefon gibi özel eşyalar koltukta korumasız halde kalıyor. Sürücünün sileceklerle ilgilendiği o birkaç saniyelik dikkatsizliği fırsat bilen hırsızlar, saniyeler içinde koltuktaki çantayı kapıp kaçıyor hatta zaman zaman direkt kontaktaki anahtarı çevirip aracı çalarak kayıplara karışıyor.

SİLECEKLERDE PARA GÖRÜRSENİZ SAKIN ALMAYIN

Güvenlik uzmanları, ön camda sileceklerin arasında nedeni belirsiz bir para, broşür veya kağıt gören sürücülerin paniğe kapılmadan ve araçtan asla inmeden hareket etmesi gerektiğini belirtiyor. İçeri girer girmez kapıları içeriden kilitleyin diyen uzmanlar, motoru çalıştırıp aracı derhal daha kalabalık ve aydınlık bir noktaya sürmek gerektiği konusunda uyarıyor. Öte yandan çanta, cüzdan ve telefon gibi değerli eşyaları asla yolcu koltuğunda veya görünür yerlerde bırakmamak gerekiyor.