Elma sirkesindeki asetik asit, cam yüzeyindeki mineral kalıntıları ve yağlı tabakanın çözülmesine yardımcı oluyor. Ancak sirkenin doğrudan cama dökülmesi yerine suyla seyreltilmesi ve mikrofiber bezle uygulanması gerekiyor.

YAĞLI TABAKAYI ÇÖZÜYOR

Özellikle şehir içinde kullanılan araçların camlarında egzoz kaynaklı kirler, yol tozu ve farklı kalıntılar zamanla mat bir tabaka oluşturabiliyor. Sirke-su karışımı bu tabakanın gevşemesine yardımcı olarak camın daha kolay temizlenmesini sağlıyor.

Uygulamanın ardından camın ikinci bir temiz ve kuru mikrofiber bezle silinmesi gerekiyor. Sirkenin özellikle güneş altında cam üzerinde kurumaya bırakılması iz ve yansıma oluşturabileceğinden temizlik işleminin gölgede yapılması daha uygun.

SİLECEK SUYUNA EKLENMEMELİ

Sirke karışımının aracın silecek suyu deposuna doldurulması ise önerilmiyor. Asidik karışımın uzun süreli teması hortumlar ve silecek lastikleri gibi parçalara zarar verebilir. Ayrıca uygulama sırasında karışımın aracın boyalı yüzeylerine temas ettirilmemesi gerekiyor.

Bu nedenle yöntem yalnızca cam yüzeyinin elle temizlenmesinde kullanılmalı. Sirke-su karışımı beze uygulanarak cam silindikten sonra yüzey kuru bir bezle tamamen temizlenmeli.