Sıcak havaların etkisiyle araç içinde veya direkt güneş ışığı altında unutulan pet şişeler, masum birer su kabı olmaktan çıkıp ciddi sağlık risklerine davetiye çıkarıyor. Uzmanlar, yüksek ısı ve UV ışınlarına maruz kalan plastik şişelerin hem kimyasal yapısının bozulduğu hem de beklenmedik tehlikelere yol açtığı konusunda uyarıda bulundu.

ISI ARTTIKÇA KİMYASAL SIZINTI HIZLANIYOR

Yaz aylarında güneş altında park edilen bir aracın iç sıcaklığı kısa sürede 60-70°C seviyelerine ulaşabiliyor. Bu yüksek sıcaklık, pet şişelerin imalatında kullanılan polimer bağların gevşemesine neden oluyor.

Normal koşullarda zararsız kabul edilen antimon gibi maddeler, 50°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda katlanarak suya sızmaya başlıyor. Isınan plastikten suya geçen endokrin bozucu kimyasallar ve ftalatlar, vücudun hormon dengesini altüst ederek uzun vadede ciddi kronik rahatsızlıklara ve kanser riskine zemin hazırlıyor.

Mikroplastikler: Güneşin ultraviyole (UV) ışınları plastiği mikroskobik düzeyde parçalıyor. Böylece tek bir yudumla milyonlarca nanoplastik parçacığı doğrudan kan dolaşımına ve dokulara karışabiliyor.

AĞZI AÇILMIŞ ŞİŞELERDE BAKTERİ PATLAMASI

Sıcak ortam sadece kimyasal değişime değil, biyolojik bir tehlikeye de yol açıyor. Daha önce içilmiş ve araçta bırakılmış pet şişelerde, ağız yoluyla suya geçen bakteriler sıcak ortamın etkisiyle kuluçka evresine giriyor. Birkaç saat içinde milyonlarca sayıya ulaşan bakteriler; mide, bağırsak ve sindirim sistemi enfeksiyonlarına yol açabiliyor.

YANGIN RİSKİ DE VAR

Güneş altında bırakılan su dolu şeffaf pet şişelerin oluşturduğu bir diğer büyük tehlike ise fiziksel kaza riski. Mercek görevi gören su dolu şişe, güneş ışığını tek bir noktaya odaklayarak araç döşemelerini tutuşturabiliyor ve ciddi araç yangınlarına sebep olabiliyor.

Uzmanlar, sıcak havalarda plastik şişe kullanımına karşı şu uyarılarda bulunuyor:

Sıcakta veya araçta kalmış pet şişelerdeki suyu kesinlikle içmeyin.

Günlük su ihtiyacınızı taşırken sağlığa zararsız cam veya paslanmaz çelik mataraları tercih edin.

Pet şişeler tek kullanımlık tasarlanmıştır; yıkanıp tekrar kullanılan şişelerde plastik yıpranması ve bakteri üretimi katlanarak artar.