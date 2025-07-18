SEAT S.A., CUPRA markalı araçlar için üretilen bazı bagaj kutularında ciddi bir güvenlik sorunu tespit edildiğini duyurdu. “Port bagaj” olarak bilinen bu ürünlerin, seyir halindeyken kendiliğinden açılma riski taşıdığı ve bu durumun trafik güvenliğini tehlikeye atabileceği bildirildi.

KAPAĞI YOLCULUK SIRASINDA ANİDEN FIRLAYABİLİR

Uyarı, Almanya’nın resmi ürün güvenliği portalı Produktwarnung.eu üzerinden yayımlandı. Açıklamaya göre, 000071200AK parça koduna sahip CUPRA araç üstü bagaj kutularında üretim kaynaklı bazı teknik hatalar bulundu. Bu hatalar, kutunun kilit mekanizmasının arızalanmasına ve kapağın yolculuk sırasında aniden fırlamasına neden olabiliyor.

KULLANCILARA ACİL UYARI

Geri çağırma, aşağıdaki seri numaralarına sahip ürünleri kapsıyor:

- 24P240011960000

- 24P230100820000

- 24P240022740000

- 24P240022780000

- 24P240042930000

- 24P240026130000

- 24P240072820000

SEAT yetkilileri, bu ürünü kullanan sürücülerden en yakın CUPRA bayisine giderek bagaj kutusunun seri numarasını kontrol ettirmelerini ve detaylı inceleme tamamlanana kadar ürünü kullanmamalarını istedi. Özellikle uzun yolculuklara çıkmadan önce kutunun kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

Geri çağırma sürecinde öncelik, sürücü ve yolcu güvenliğini sağlamak. SEAT, gerekli kontrollerin ücretsiz olarak yapılacağını belirtti.