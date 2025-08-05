Motoru çalıştırırken duyulan gıcırtı sesine karşı bazı sürücülerin refleks olarak fan kayışına yağlayıcı sıktığına dikkat çeken uzmanlar, bu yaygın hatanın araçta daha büyük sorunlara zemin hazırladığını söyledi. Kayış üzerine uygulanan yağın, kayışın kaymasına ve görevini yerine getirememesine neden olabileceği, bunun da diğer motor bileşenlerinin zarar görmesine yol açabileceği ifade edildi.

YANLIŞ MÜDAHALE PAHALIYA MAL OLUYOR

Fan kayışının aşınması ya da gerginliğini kaybetmesinin genellikle ilk belirtisinin kaput altından gelen gıcırtı sesi olduğunu vurgulayan uzmanlar, "Bu ses yaygın bir sorun olsa da, yanlış bir müdahale ciddi masraflara neden olabilir" uyarısında bulundu. Araçlarda alternatör, su pompası, klima ve hidrolik direksiyon gibi parçalara güç ileten fan kayışı, motorun işleyişinde kritik bir rol üstleniyor.

YAĞLAMAK YERİNE DEĞİŞİM GEREKEBİLİR

Zamanla esneyen ya da aşınan kayışların, özellikle motor çalıştırıldığında veya hızlanırken gıcırtı sesi çıkarabildiği belirtildi. Ancak pek çok sürücünün bu sesi susturmak için kemeri yağladığı, bunun ise durumu daha da kötüleştirdiği açıklandı. Uzmanlar, "Fan kayışları kuru çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Yağ kullanmak, kasnaklardan kaymasına neden olur. Bu da motorun aşırı ısınması, elektrik arızaları ya da komple motor arızasına kadar varan sorunlara yol açabilir" dedi.

20 BİN LİRA MASRAF ÇIKABİLİR

Eski model araçlarda fan kayışı manuel olarak sıkılabiliyor olsa da, modern araçlarda otomatik gergi sistemi bulunduğu için gıcırtı sesi genellikle kayış değişimi gerektiğinin işareti olarak görülüyor. Bu tür bir arızanın göz ardı edilmesi, 10 bin liranın çok üzerinde onarım masrafına neden olabiliyor. Oysa yeni bir fan kayışının değişim maliyeti 10 bin ila 20 bin lira arasında değişiyor.

Uzmanlar, sürücülere araçlarından gelen uyarı seslerine kulak vermeleri çağrısında bulunarak, "Eğer tiz sesini duyarsanız, aracınızı servise götürün. Bu ses, aracınızın bir sorunu haber verdiğini gösterir. Kendi başınıza çözüm aramak yerine profesyonel destek alın" ifadelerini kullandı.