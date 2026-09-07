Araç kapı kollarına sıkıştırılan kağıt peçete veya mendillerin, hırsızlar ve kötü niyetli kişiler tarafından bir dolandırıcılık ve işaretleme yöntemi olarak kullanıldığı bildirildi. Güvenlik uzmanları, bu durumun basit bir çöp veya tesadüf olmadığına dikkat çekerek sürücüleri uyardı.

Uzmanların aktardığı bilgilere göre, söz konusu yöntem başlıca iki farklı amaç doğrultusunda uygulanıyor:

DİKKAT DAĞITARAK HIRSIZLIK

Yöntemin temelini hızlı aldatmaca tekniği oluşturuyor. Aracına binen sürücü, motoru çalıştırdıktan sonra kapı kolundaki peçeteyi fark ediyor. Sürücünün motor çalışır halde veya anahtar kontaktayken peçeteyi çıkarmak için araçtan inmesi üzerine, yakın mesafede bekleyen şüpheliler oluşan anlık dalgınlıktan faydalanarak hırsızlık eylemini gerçekleştiriyor.

ÖNCEDEN İŞARETLEME VE TAKİP

Kapı kollarına bırakılan nesneler aynı zamanda bir kontrol mekanizması olarak kullanılıyor. Bırakılan kâğıdın uzun süre veya günler boyunca aynı yerde kalması, aracın sahipsiz olduğu ya da sürücünün yakın zamanda dönmeyeceği bilgisini veriyor. Bu durum, tekerlek hırsızlığı veya aracın zorla açılması gibi eylemleri kolaylaştırıyor.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER SIRALANDI

Uzmanlar, söz konusu vakalarla karşılaşılması halinde izlenmesi gereken adımları şu şekilde sıralıyor:

Araca yaklaşmadan önce, sürücülerin araçlarına yönelmeden önce çevre kontrolü yapması ve şüpheli kişilerin varlığını gözlemlemesi öneriliyor.

Araca binmeden fark edilirse, peçetenin çıkarılıp atılmasının ardından vakit kaybetmeden araca binilmesi ve merkezi kilitlerin derhal devreye sokulması gerekiyor.

Araca bindikten sonra fark edilirse, kapıların kilitli tutulması, motorun çalıştırılması ve araçtan inip peçeteyi temizlemek için kalabalık ve iyi aydınlatılmış bir alana kadar sürüşe devam edilmesi tavsiye ediliyor.