Alışveriş merkezleri, benzin istasyonları ve otoyol dinlenme tesislerindeki otoparklarda araç tekerleklerine yerleştirilen plastik şişelerle gerçekleştirilen hırsızlık yöntemi gündeme geldi.

Araç sahiplerinin dikkatini dağıtmayı hedefleyen bu yöntemde, değerli eşyaların ve araçların çalınma riski bulunduğu belirtildi.

DÜZENEĞİN NASIL İŞLEDİĞİ AÇIKLANDI

Yöntem, genellikle aracın sürücü tarafından görünmeyen noktasına, çoğunlukla arka yolcu tarafındaki tekerlek ile çamurluk arasına ezilmiş bir plastik şişe sıkıştırılması esasına dayanıyor.

Aracına binen sürücü hareket ettiği sırada, tekerleğin şişeyi ezmesiyle birlikte patlak lastik veya mekanik arıza sesine benzer yüksek bir gürültü meydana geliyor. Sürücünün gürültü üzerine motoru kapatmadan veya kapıları kilitlemeden araçtan inmesi durumunda, durumu izleyen şüpheliler açık kalan kapılardan araç içindeki değerli eşyaları alabiliyor ya da çalışır durumdaki aracı çalarak olay yerinden uzaklaşabiliyor.

GÜVENLİK UZMANLARINDAN ÖNLEM TAVSİYELERİ

Sürücülerin bu tür mağduriyetler yaşamaması adına dikkat etmesi gereken hususlar şu şekilde sıralanıyor:

Araca binmeden önce lastik ve çamurluk çevresinin kontrol edilmesi, şüpheli bir cisim görülmesi halinde araç kapıları kilitli tutularak cismin çıkarılması öneriliyor.

Sesin hareket halindeyken gelmesi halinde, aracın hemen durdurulması yerine aydınlık ve kalabalık bir noktaya kadar devam edilmesi tavsiye ediliyor.

Kontrol amacıyla araçtan inilmeden önce motorun stop edilmesi, anahtarın alınması, kapıların kilitlenmesi ve telefon ile değerli eşyaların sürücünün yanında bulunması gerektiği ifade ediliyor.