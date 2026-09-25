Son dönemde şehir içi ulaşımda sıkça karşılaşılan ve sürücülerin anlık reflekslerini hedef alan yeni bir hırsızlık yöntemi, otomotiv ve yol güvenliği uzmanlarının radarına takıldı. Otomobilin çamurluk bölgesine yerleştirilen basit bir plastik şişeyle kurgulanan bu yöntem, sürücülerin mekanik arıza endişesinden yararlanarak araçların saniyeler içinde çalınmasına zemin hazırlıyor.

SÜRÜCÜNÜN PSİKOLOJİK VE MEKANİK REFLEKSLERİ HEDEF ALINIYOR

Otomotiv uzmanlarının değerlendirmelerine göre hırsızlık mekanizması, araç tasarımındaki kör noktalar ile sürücü davranışlarının birleşimi üzerine kuruluyor. Suçlular, pet şişeyi genellikle aracın sağ arka tekerlek yuvasına yani sürücünün araca binerken görüş açısının dışında kalan noktaya sıkıştırıyor.

Araç harekete geçtiğinde, dönen lastik plastiği şasiye doğru sıkıştırarak yüksek desibelde bir çatırdı sesi çıkarıyor. Uzmanlar, bu sesin kabin içinde adeta aks kırılması, süspansiyon arızası veya lastik patlaması gibi algılandığını vurguladı. Oluşan anlık panik havasıyla birlikte sürücü, aracın mekanik bir hasar aldığı düşüncesiyle hemen frene basıyor.

EN BÜYÜK HATA İSE MOTOR ÇALIŞIRKEN ARAÇTAN İNMEK

Otomotiv güvenlik uzmanları, tuzağın asıl kritik aşamasının durma anından hemen sonra başladığına dikkat çekiyor. Sürücünün paniğe kapılarak motoru kapatmadan, kapıyı açık bırakıp doğrudan sesin geldiği sağ arka tekerleğe yönelmesi, hırsızlar için ideal ortamı yaratıyor.

Tüm dikkati tekerleğe yoğunlaşan sürücünün bu anlık zaafından faydalanan şüpheliler, açık kapıdan araca binerek taşıtı saniyeler içinde kaçırıyor ya da kabin içindeki değerli eşyaları alarak uzaklaşıyor.

UZMANLARDAN GÜVENLİK TAVSİYESİ

Söz konusu hırsızlık olaylarına karşı otomotiv uzmanları ve sürüş teknikleri eğitmenleri şu önlemlerin altını çiziyor:

- Araca binmeden önce aracın etrafında kısa bir görsel tur atılmalı; tekerlek üstlerinde, çamurluk içlerinde yabancı cisimler veya ön camda şüpheli kağıt/broşür bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli.

- Seyir halindeyken beklenmedik bir ses duyulduğunda panik yapılmamalı. Araç hemen durdurulmamalı, kapılar içeriden kilitlenerek aydınlık, kalabalık veya kameraların bulunduğu güvenli bir noktaya (benzin istasyonu, polis noktası vb.) kadar sürmeye devam edilmeli.

- Aracın kontrol amacıyla durdurulması kaçınılmazsa, sürüş alışkanlığı ne olursa olsun motor mutlaka stop edilmeli, anahtar kontaktan çekilmeli ve kapılar kilitlenerek tekerlek bölgesine geçilmeli.