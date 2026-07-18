Samut Prakan'ın Phra Pradaeng bölgesinde meydana gelen olayda, 61 yaşındaki Chanasin, Chao Pho Thap Samrong Tapınağı'nın girişine park ettiği siyah Nissan marka otomobilinin arka koltuğunda bir kadın cesedi fark etti.

KADININ 60-70 YAŞLARINDA OLDUĞU BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri, adli tıp görevlileri ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, arka koltuğa yaslanmış halde bulunan kadının 60 ila 70 yaşlarında olduğu değerlendirildi. Üzerinden kimlik belgesi çıkmayan kadının vücudunda ilk kontrollerde gözle görülür bir yara ya da saldırı izine rastlanmadı.

OLAYDAN BİRKAÇ SAAT ÖNCE ÖLMÜŞ

Polis, kadının olaydan birkaç saat önce hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Sürücü Chanasin'in ise ifadesi sırasında oldukça sarsılmış olduğu belirtildi.

KADINI HİÇ TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Kasap dükkanı işlettiğini anlatan Chanasin, kadını hiç tanımadığını ve ölümünde herhangi bir dahlinin bulunmadığını söyledi. Sürücü, önceki gün öğleden sonra iş yerini kapattıktan sonra Soi Wat Dan'daki evine gittiğini ve aracını her zamanki gibi park ettiğini belirtti.

ARACIN KİLİT SİSTEMİ BOZUK

Aracının kilit sisteminin bozuk olduğunu ve bu nedenle otomobili kilitleyemediğini ifade eden Chanasin, ertesi sabah işe gitmek üzere aracına bindiğini anlattı. Yolculuk sırasında herhangi bir olağan dışı durum fark etmediğini söyleyen sürücü, varış noktasına yaklaşırken ön yolcu koltuğundaki çantasına uzandığı sırada sırtına bir şeyin temas ettiğini hissettiğini kaydetti.

Polis, kimliği henüz belirlenemeyen kadının ölüm nedenini ve araca nasıl girdiğini ortaya çıkarmak için soruşturma başlattı.