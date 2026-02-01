Mardin'de meydana gelen olay, duyanlara "Olmaz olsun böyle evlat" dedirtti. Miras için babasının aracına bomba koyan Polat Eye'nin yargılandığı davada mağdur baba Mehmet Eye oğlundan şikayetçi olmadı.



MAHKEMEDE OĞLUNUN AFFEDİLMESİNİ İSTEDİ



Sanık Polat Eye’nin babası Mehmet Eye, arabasının altına bomba yerleştiren oğlunun kötü niyeti olmadığına inanıyor.



“Oğlum ağabeyiyle tartışmıştı, ev içinde öyle çatışmalar oldu, ama büyük bir şey değildi. Ben de onu haksız etmiştim, ‘Niye ağabeyine böyle yapıyorsun’ diye.



O da gitmiş, beni korkutmak için arabama düzeneği yerleştirmişler. Ben öyle bir cezayı kabul etmiyorum. Benim oğlumun kesinlikle beni öldürmek gibi kastı veya teşebbüsü yoktur. Ben onun tahliyesini istiyorum.”