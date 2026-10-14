Rusya Trafik Polisi (GIBDD), kış şartlarında radyatör ızgarasının önüne karton, sunta veya halı yerleştiren sürücülere izinsiz teknik değişiklik ve yangın riski gerekçesiyle idari para cezası uygulamaya başladı. Alınan karar, soğuk havalarda motorun çabuk ısınması amacıyla uygulanan geleneksel yöntemin fabrikasyon emiş ve soğutma standartlarına aykırı olduğunu resmen tescilledi.

RUSYA'DA TRAFİK POLİSİ DENETİMLERİ SIKILAŞTIRDI

Ağır kış koşullarının yaşandığı Rusya'da trafik ekipleri ve araç muayene merkezleri, motor hava emiş hattına yapılan dış müdahaleleri sıkı denetim altına aldı. GIBDD mevzuatına göre, aracın fabrika çıkışlı soğutma mimarisini karton, halı veya tahta parçalarıyla kapatmak "aracın teknik yapısını bozmak" suçu sayılıyor. Güvenlik birimleri, motor kompartımanında aşırı ısınan bu yanıcı materyallerin doğrudan yangın tehlikesi oluşturduğunu belirterek kuralı ihlal eden araç sahiplerine ceza tutanağı düzenliyor.

RADYATÖRÜN ÖNÜNÜ KAPATMAK MOTORU NASIL BOZUYOR?

Modern motorlarda soğutma dengesi, milisaniyelik sensör verileri ve hava akış hesaplamalarıyla yönetiliyor. Izgara önüne yerleştirilen yabancı cisimler, dışarıdan gelen doğal hava akışını tamamen keserek motor kompartımanında kontrolsüz bir ısı birikimi yaratıyor. Yanma odasındaki ani termal dengesizlik motor beyninin (ECU) hatalı değerler okumasına neden olurken, yeterli soğutma havası alamayan turbo şarj ünitesi aşırı ısınarak yağlama kabiliyetini yitiriyor ve kilitleniyor.

AKTİF IZGARA SİSTEMLERİ VE MEKANİK HASAR RİSKİ

Özellikle Euro 6 ve üzeri emisyon normlarına sahip modern otomobillerde, fabrikasyon olarak "Aktif Ön Izgara Panjuru" (Active Grille Shutter) donanımı bulunuyor. Bu sistem, motorun çalışma sıcaklığına göre panjur kanatçıklarını elektronik otomasyonla otomatik olarak açıp kapatıyor. Sürücülerin ızgara arasına karton veya plastik plaka sıkıştırması, panjurları hareket ettiren elektrik motorunun zorlanarak yanmasına ve mekanik düzeneğin tamamen kırılmasına yol açıyor.

TÜRKİYE VE AVRUPA'DA SÜRÜCÜLERİ NELER BEKLİYOR?

Türkiye dahil birçok ülkede bu uygulama doğrudan bir trafik cezası maddesi olarak yer almasa da ağır teknik engelleri beraberinde getiriyor. Araç muayene istasyonlarında radyatör önüne yapılan bu tür derme çatma eklemeler teknik kusur kabul edilerek onay sürecini tehlikeye atıyor. Kapalı otoparklarda ve güvenlik noktalarında da yangın riski taşıyan bu yabancı maddeler araç güvenliğini doğrudan zedeliyor.

Yetkili servisler, radyatörün kartonla kapatılması sebebiyle arızalanan aktif panjur, sensör grubu, turbo şarj ve motor beyni hasarlarını doğrudan "kullanıcı kaynaklı yetkisiz müdahale" olarak değerlendiriyor. Fabrikasyon aerodinamik ve termal yapının bozulması, araçların fabrika garantisini tamamen devre dışı bırakıyor. Hızlı ısınma amacıyla yapılan bu ilkel yöntem, sürücülere yüz binlerce liralık yetkili servis onarım faturası olarak geri dönüyor.