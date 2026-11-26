Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte düşen hava sıcaklıkları, otomobillerin en kritik parçalarından biri olan aküleri doğrudan hedef alıyor. Soğuk havalarda kimyasal yapısı yavaşlayan ve voltajı hızla düşen aküler, birkaç gün hareket ettirilmeyen araçlarda sabah saatlerinde "marş basmama" sürprizine yol açıyor. Otomotiv uzmanları, özellikle dondurucu gecelerde kapıda bekleyen araçların tamamen boşalmasını önlemek için sürücülerin en geç iki günde bir araçlarını çalıştırması gerektiğinin altını çiziyor.

İHMALİN FATURASI 2027'DE 18 BİN LİRAYA DAYANIYOR

Maliyet artışları ve yeni yıl güncellemeleriyle birlikte 2027 yılında akü fiyatlarının sürücülerin cebini çok daha fazla zorlaması bekleniyor. Küçük bir dalgınlıkla tamamen biten ve ömrünü tamamlayan bir aküyü yenilemenin faturası yeni yılda bütçeleri sarsacak boyutlara ulaşacak. Sektör öngörülerine göre 2027 yılında standart bir binek aracın akü değişimi 3 bin 800 ila 7 bin lira arasında tutarken, yeni nesil Start-Stop özellikli EFB akülerde bu rakam 6 bin 500 ile 10 bin lira bandına tırmanacak. Yüksek donanımlı ve AGM tipi akü kullanan üst segment otomobillerde ise tek bir akü değişiminin faturası 11 bin liradan başlayıp 18 bin liranın üzerine kadar çıkabilecek.

SADECE KONTAĞI ÇEVİRMEK YETMİYOR

Sürücülerin en sık yaptığı hatalardan birinin aracı çalıştırıp olduğu yerde bir iki dakika beklemek olduğunu belirten ustalar, bu sürenin aküyü toparlamaya yetmeyeceğini özellikle vurguluyor. Alternatörün aküyü verimli bir şekilde şarj edebilmesi için aracın en az 15-20 dakika çalıştırılması veya kısa bir şehir içi sürüş yapılması gerekiyor. Bunun yanı sıra aracı stop etmeden önce farların, klimanın, koltuk ısıtmaların ve multimedya ekranının tamamen kapatılması, bir sonraki sabah marş basarken aküye binen yükü yarı yarıya azaltarak sürücüleri on binlerce liralık masraftan kurtarıyor.