Türkiye genelinde apartman ve site sakinleri arasında en sık yaşanan uyuşmazlıkların başında otopark alanlarının kullanımı geliyor.

Giriş yollarına duba yerleştirilmesi, zincir çekilmesi veya araçların diğer sakinlerin geçişini engelleyecek şekilde park edilmesi gibi durumlar yasal sınırlar dâhilinde yeniden düzenlendi. Yargıtay, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında ortak otoparkların kullanım sınırlarını kesin olarak belirledi.

ORTAK ALANLARDA "KİŞİYE ÖZEL" ALAN DÖNEMİ SONA ERDİ

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 16. maddesine göre, yönetim planında aksine bir hüküm bulunmadığı sürece otoparklar binaların ortak alanı olarak kabul ediliyor.

Tapuda resmi olarak bir daireye özel otopark alanı tanımlanmadığı müddetçe, hiçbir kat maliki otoparkın belirli bir bölümünü kendi adına ayıramıyor.

Mahkemenin verdiği emsal karara göre; otopark alanına demir duba dikmek, kilitlemek, zincir çekmek ya da eşya koyarak diğer komşuların park etmesini engellemek yasal olarak "ortak alanın işgali" sayılıyor. Bu ihlali gerçekleştiren bina sakinleri, komşularının açacağı davalarla ve hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

OTOPARKLARDA YASAL OLARAK YASAKLANAN UYGULAMALAR

Yargıtay kararları ve yasal mevzuat uyarınca, apartman ve site otoparklarında yapılması kesinlikle yasak olan ve hukuki süreç başlatılmasına yol açabilecek eylemler şunlardır:

Fiziki engel koymak (Duba ve Zincir): Ortak otopark alanlarına izinsiz duba, kilitli mekanizma veya zincir yerleştirerek kişisel alan yaratmak yasalara aykırıdır.

Amacı dışında kullanım (Depolama): Otopark alanlarına eski eşya, lastik, inşaat malzemesi veya hurda yığarak bu alanları depo gibi kullanmak yasaktır.

Hatalı park ile giriş-çıkışları engelleme: Diğer kat maliklerinin manevra yapmasını veya araçlarını otoparktan çıkarmasını önleyecek şekilde dikkatsiz park etmek yasal ihlal oluşturur.

Ticari amaçlı kullanım: Ortak otopark alanını bina dışından üçüncü kişilere kiraya vermek ya da ticari araçların sürekli depolama alanı haline getirmek hukuka aykırıdır.

OTOPARK İHLALİ YAPAN KOMŞUYA KARŞI HANGİ YOLLAR İZLENMELİ?

Apartman veya site otoparkında hakkı gasp edilen ya da geçişi engellenen kat maliklerinin izleyebileceği yasal yol haritası şu şekildedir:

İlk aşamada apartman veya site yönetimine yazılı başvuruda bulunularak durumun düzeltilmesi talep edilmelidir. Eğer fiziki bir işgal (demir duba çakılması, zincir çekilmesi gibi) söz konusu ise ilgili belediyeye ve zabıta ekiplerine şikayette bulunulabilir.

Tüm uyarılara rağmen ihlalin devam etmesi durumunda, mağdur olan kat maliki Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak "Müdahalenin Men-i" (Tecavüzün Önlenmesi) ve otoparkın eski haline getirilmesi davası açabilir.

Mahkeme tarafından verilen karar doğrultusunda otoparktaki engeller kaldırılırken, tüm mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri otoparkı usulsüz şekilde işgal eden tarafa yükletilir.