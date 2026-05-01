Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde gece saatlerinde ilginç bir hırsızlık olayımeydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay, araç sahibi Hüseyin İ. ve eşinin evlerinin balkonunda oturdukları sırada gerçekleşti. Çift, evlerinin önüne park ettikleri ve kapılarını kilitlemeyi unuttukları otomobillerinin içinde birinin olduğunu fark etti.
ÇUVAL DOLUSU EŞYAYLA KAÇARKEN YAKALANDI
Otomobilin içerisine giren kadın şüpheli; araç parçaları, kıyafet ve iş aletlerini yanında getirdiği bir çuvala doldurdu. Eşyalarla birlikte araçtan çıkarak uzaklaşmaya çalışan şüpheli, durumu yakından takip eden araç sahibi Hüseyin İ. ve yardıma koşan mahalle sakinleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin otomobile girdiği ve çaldığı eşyalarla uzaklaşmaya çalıştığı o anlar, bir cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.
HIRSIZLIKTAN SABIKALI ÇIKTI
Vatandaşlar tarafından alıkonulan kadın şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan kadının yapılan kimlik ve GBT sorgulamasında, daha önceden de "Hırsızlık" suçundan sabıkası bulunduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.