Yaz aylarında güneş altında uzun süre beklemiş bir araca biner binmez yaşanan ani sıcaklık hissi, çoğu sürücüyü klimayı hemen en düşük dereceye ve en yüksek fana almaya yönlendirir. Ancak uzmanlar, bu ilk anlarda yapılan yanlış havalandırma alışkanlıklarının hem konforu hem de iç hava kalitesini olumsuz etkileyebileceğini belirtir.

Kapalı bir araç güneş altında kaldığında iç sıcaklık dış ortamın çok üzerine çıkabilir. Bu durum özellikle plastik, deri ve tekstil yüzeylerde hafif düzeyde uçucu organik bileşiklerin (VOC) salınımını artırabilir. Ancak bu gazların tek başına “zehirli gaz odası” oluşturacak düzeye ulaştığı iddiası bilimsel olarak genellenebilir bir durum değildir. Yine de kapalı ve çok sıcak ortamda biriken bu havanın dışarı atılması, daha konforlu ve sağlıklı bir başlangıç sağlar.

Araca ilk binişte klimayı doğrudan iç sirkülasyon modunda çalıştırmak yerine, kısa süreli havalandırma yapmak daha doğru bir yaklaşımdır. Çünkü içeri hapsolan sıcak hava, birkaç dakika camlar açılarak dışarı atıldığında klima sistemi daha verimli çalışır ve daha temiz hava akışı sağlanır.

Kış boyunca kullanılmayan klima sistemlerinde zamanla toz birikimi ve nem oluşumu görülebilir. Bu durum ilk çalıştırmada hafif bir kokuya neden olabilir. Düzenli bakım yapılması ve kabin (polen) filtresinin zamanında değiştirilmesi bu sorunu büyük ölçüde azaltır. Ancak modern araçlarda bu durum genellikle ciddi bir sağlık riski oluşturmaz; daha çok konforla ilgili bir problemdir.

Araçta daha sağlıklı ve konforlu bir ilk kullanım için öneriler

• Araca binmeden önce kapı veya camları kısa süreli açarak sıcak havanın dışarı çıkmasını sağlamak

• Klimayı ilk dakikalarda dışarıdan hava alacak şekilde (taze hava modunda) çalıştırmak

• Araç içi hava biraz dengelendikten sonra camları kapatıp soğutmayı sürdürmek

• Kabin filtresini periyodik olarak değiştirmek ve klima bakımını ihmal etmemek

Yazın sıcağında araca binerken yapılan basit bir havalandırma alışkanlığı, hem daha hızlı serinleme sağlar hem de klima sisteminin daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Bu küçük adım, sürüş konforunu belirgin şekilde artırır.