Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sürücülerin araçlarında bulundurması gereken malzemeler yeniden gündeme geldi. Soğuk havalarda yollarda ve araç çevresinde oluşan buzlanma, sürücüler için risk oluştururken araçta bir miktar tuz bulundurulması da öneriliyor.

Özellikle kar yağışının etkili olduğu bölgelerde gece saatlerinde ve sabahın erken saatlerinde buzlanma görülebiliyor. Araçtan inmek zorunda kalan sürücüler, kapı çevresinde veya aracın yakınındaki kaygan zeminlerde düşme tehlikesi yaşayabiliyor. Bu tür durumlarda tuz, küçük alanlardaki buzun çözülmesine yardımcı olabiliyor.

KIŞLIK ACİL DURUM ÇANTASINDA BULUNDURULABİLİR

Sürücülerin kış aylarında araçlarında yalnızca zincir, takviye kablosu ve battaniye gibi malzemelere değil, temel ihtiyaç ürünlerine de yer vermesi öneriliyor. Bir miktar tuzun yanı sıra içme suyu, uzun süre dayanabilen yiyecekler, kahve ve el feneri de acil durum çantasında bulundurulabilecek ürünler arasında yer alıyor.

TUZ HER BUZLANMADA ÇÖZÜM DEĞİL

Öte yandan tuzun her türlü buzlanmada etkili olmadığı unutulmamalı. Çok düşük sıcaklıklarda etkisi azalabilen tuz, geniş yol yüzeylerinde kullanılmak için uygun bir çözüm değil. Bu nedenle sürücülerin kış koşullarında öncelikle kış lastiği kullanması, hava ve yol durumunu takip etmesi gerekiyor.