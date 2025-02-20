Düzce'nin Karacahacı Musa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde trajik bir kaza yaşandı. E.A. isimli baba, eşi A.A. ve 1,5 yaşındaki oğlu K.A.A. ile alışveriş yaptıktan sonra evlerinin bulunduğu sitedeki park alanına gelerek aracını park etmeye başladı.
Park etme sırasında, 1,5 yaşındaki K.A.A., arabanın altında kalarak ağır şekilde yaralandı. Olayı fark eden ebeveynler, hemen çocuğu bulunduğu yerden alarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurdu. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından ilk müdahale yapıldı, ancak küçük çocuk, kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Polis, babanın ifadesini alarak serbest bırakırken, çocuğun cenazesi Karacahacı Musa Mahallesi'ndeki camide kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
Olayın ardından aile büyük bir acı yaşarken, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair soruşturma devam ediyor.