Arabesk müziğin önemli isimlerinden besteci ve ses sanatçısı Cengiz Tekin hayatını kaybetti. Yaklaşık 3,5 aydır Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Tekin, geçirdiği kalp krizinin ardından 10 Kasım 2026 Salı gecesi saat 22.43'te yaşamını yitirdi. Acı haberi sanatçının kızı Sevcan Tekin ve ailesi duyurdu.

BİRÇOK USTA SANATÇIYA ESER VERDİ

1955 yılında dünyaya gelen Cengiz Tekin, arabesk müziğin tanınan bestecileri arasında yer alıyordu. İbrahim Tatlıses'le uzun yıllar çalışan Tekin, besteciliğinin yanı sıra ses sanatçılığı da yaptı.

"Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş", "Zalimden de Zalim", "Senin Yerine", "Dert Kitabı", "Diyemedim", "Sevdik de Ne Oldu", "Benim Hayatım", "Dünyamı Yıkmasaydın" ve "Kolay Kolay Sevmem Artık" sanatçının imza attığı eserler arasında bulunuyordu.

ESERLERİNİ FERDİ TAYFUR, MÜSLÜM GÜRSES VE BERGEN DE SESLENDİRDİ

Cengiz Tekin'in besteleri yalnızca İbrahim Tatlıses'in değil, arabesk müziğin pek çok usta isminin repertuvarında yer aldı. Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Bergen, Adnan Şenses, Mine Koşan ve Kamuran Akkor da Tekin'in eserlerini seslendiren sanatçılar arasındaydı.