Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun Al Nassr’daki son durumu, Suudi Arabistan futbolunda gündemi sarstı. Portekiz ve yerel Suudi kaynaklara göre yıldız futbolcunun, Al Nassr’ın bir sonraki maçında forma giymemesi bir sakatlık değil, bilinçli bir protesto kararı.

HEDEFTE KULÜP DEĞİL, PIF VAR

Haberlere göre Ronaldo’nun tepkisi Al Nassr yönetimine değil, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’na (PIF) yönelik. Portekizli yıldızın, kış transfer döneminde rakip kulüplere sağlanan destekle Al Nassr’a verilen imkânlar arasındaki farktan büyük rahatsızlık duyduğu belirtiliyor.

Cristiano Ronaldo, 'adil rekabet ortamına zarar vereceği' gerekçesiyle Karim Benzema’nın şampiyonluk yarışındaki rakipleri Al-Hilal’e transferine karşı çıktı. Al-Hilal, Al-Ittihad, Benzema’nın Temsilcisi ve Saudi Pro League yönetimi, sorunu çözmek için görüşmelerini sürdürüyor.

AL NASSR YÖNETİMİYLE AYNI ÇİZGİDE

Ronaldo’nun kulüp yönetimiyle karşı karşıya gelmediği özellikle vurgulanıyor. Al Nassr CEO’su Jose Semedo’nun, Ronaldo’nun çocukluk yıllarından bu yana en yakın arkadaşı olması, iki tarafın bu süreçte ortak bir duruş sergilediği şeklinde yorumlanıyor.

Al Nassr Teknik Direktörü Jorge Jesus’un da son haftalarda kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, ligde bazı kulüplere tanınan ayrıcalıklara dikkat çektiği hatırlatılıyor. Bu durum, Ronaldo’nun tepkisinin kulüp içinde de karşılık bulduğunu gösteriyor.

MESAJ NET: PROJEYİ DESTEKLEYİN

Tamamen hazır olmasına rağmen sahaya çıkmayan Cristiano Ronaldo’nun bu hamlesi, Suudi futbol otoritelerine güçlü bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Yıldız oyuncunun, “Ya projeyi destekleyin ya da ligin vitrini olan ismi kaybedin” mesajı verdiği yorumları yapılıyor.