Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal için büyük bir teklif daha gündeme geldi. Yabancı kaynaklara göre Suudi Arabistan'dan bir kulübün, Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızına 400 milyon euro teklif etmeyi planladığı iddia ediliyor.

Bu teklif, futbol dünyasında büyük yankı uyandırırken, Yamal'ın geleceği hakkında spekülasyonları da artırdı.

250 MİLYONLUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Geçtiğimiz dönemde, başka bir kulübün Yamal için 250 milyon euro'luk bir teklif sunduğu da gündeme gelmişti. Ancak Barcelona yönetimi, gelen tüm teklifler karşısında net bir duruş sergileyerek, genç oyuncusunu satmayı kesinlikle düşünmediklerini ve ona olan güvenlerinin tam olduğunu defalarca ifade etti.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Yamal'ın kulübün geleceği için kritik bir parça olduğunu belirterek, oyuncunun satışına karşı olduklarını vurgulamıştı.