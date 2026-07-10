İran-ABD savaşında arabulucu ülkeler Pakistan ve Katar'dan iki kaynak ve Amerikalı bir yetkilinin Axios'a verdiği bilgiye göre, barışı kurtarmak için zamana karşı yarış başladı.

Katar, Pakistan ve diğer bölgesel arabulucular, ABD ile İran arasındaki gerilimi düşürmek ve nükleer anlaşma müzakerelerini yeniden canlandırmak için çalışmalar yürütüyor.

Başkan Trump'ın çarşamba günü taraflar arasındaki mutabakat zaptı (MOU) ve ateşkesin "bittiğini" ilan ederek iki tur hava saldırısı emri vermesine rağmen, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya odaklandığı ve İran ile topyekun bir savaşa girmekten kaçınmak istediği belirtiliyor.

Müzakerelerin daha önceki turlarında ilerleme kaydedildiğini düşünen arabulucular, yaşanan son gerilime rağmen mutabakat zaptının tamamen çökmesini engellemeyi hedefliyor.

TÜRKİYE ARAYA GİRDİ

Arabuluculuk sürecine dahil olan bölgesel bir kaynak, Hürmüz Boğazı'nda yakın zamanda gerçekleşen İran saldırılarının, rejim içinde mutabakat zaptına karşı çıkan ve süreci baltalamak isteyen unsurlar tarafından başlatıldığına inandıklarını ifade etti.

Bu doğrultuda Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistanlı yetkililer, çarşamba günü durumu sakinleştirmek adına hem ABD hem de İran kanadıyla çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diğer taraftan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, Pakistan askeri komutanı Feldmareşal Asım Münir'e ABD'nin saldırılarının ve söylemlerinin mutabakat zaptının ihlali olduğunu ilettiğini belirtti.

Kaynaklar, taraflarla öncelikle gerilimi düşürme konusunda anlaşmak ve ardından teknik ekipler arasında yeni bir müzakere turu için tarih belirlemek üzere kapsamlı diplomatik çabaların sürdüğünü vurguladı.

TRUMP'IN GÖZÜ İRAN'DA, ELİ TETİKTE

ABD ve İran arasında iki gün boyunca yaşanan çatışmaların ardından, perşembe günü sükunet sağlandı.

Bazı İran medya organlarında ülkenin güneyinde patlamalar meydana geldiğine dair haberler yer alsa da ABD yetkililer, ABD ordusunun perşembe günü yeni bir saldırı gerçekleştirmediğini bildirdi.

Bir ABD'li yetkili, bu sakinliğin gerilimi düşürme çabalarının bir sonucu olduğunu dile getirdi. Başkan Trump, perşembe öğleden sonra üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle İran ile yaşanan gerginliği ve izlenecek yol haritasını değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrasında açıklama yapan bir ABD'li yetkili, Trump yönetiminin bir çözüme ulaşma konusunda kararlılığını koruduğunu ve nükleer anlaşmaya varmak için teknik düzeydeki görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Aynı yetkili, Trump'ın İran'ın masum gemilere yönelik saldırılarını "terörizm eylemi" olarak nitelendirdiğini, mutabakat zaptının performansa dayalı olduğunu ve İran'ın eylemlerinin kabul edilemez düzeyde bir başarısızlık teşkil ettiğini net bir şekilde ortaya koyduğunu da sözlerine ekledi.