Temmuz ayında otomobillere yönelik Özel Tüketim Vergisi oran ve matrahlarında değişikliğe gidildi. İçten yanmalı ve hibrit araçlarda ÖTV oranı en az yüzde 80’e çıkarıldı, üst segmentlerde bu oran yüzde 220’ye kadar yükseliyor. Elektrikli araçlarda ise en düşük ÖTV oranı yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltilirken, bazı modeller için bu oran yüzde 75'e kadar çıkabiliyor. Ayrıca pick-up ve hafif ticari araçların ÖTV’si de yüzde 50’ye sabitlendi.

ÖTV değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte 24 Temmuz 2025 tarihinden önce otomobil alanlar ve otomobilin parasını ödeyenlerin bazıları mağduriyet yaşamaya başladı.

Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin olarak, otomobilin ücreti ödendiyse bayilerin alıcı adına ÖTV ve KDV'yi ödemesi gerektiğini, ödemediyse alıcının değil, bayinin ÖTV farkını ödemesi gerektiğine yönelik duyuru yayımladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Otomotiv sektöründe piyasa işleyişini bozan ve tüketicilerimizin aleyhine gerçekleşen her türlü gelişme Ticaret Bakanlığımızın sürekli takibi altındadır. Ticaret Bakanlığımızca yapılan düzenlemelere aykırı uygulamaların önlenmesi, tüketici haklarının korunması, keyfi uygulamaların önüne geçilmesi ve otomotiv sektöründe adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısının tesisi yönünde hiçbir taviz verilmemekte; bu amaçla gerekli tüm düzenleyici adımlar gecikmeksizin ve kararlılıkla atılmakta; denetimlerimiz sayesinde gerekli hallerde idari yaptırımlar etkin ve caydırıcı şekilde uygulanmaktadır.

ÖTV oranlarında 24 Temmuz 2025 tarihinde yapılan düzenlemenin ardından Ticaret Bakanlığımıza ulaşan sözlü ve yazılı şikayetlerde, bazı yetkili satıcıların ÖTV değişikliğinden önce taşıtın vergilerini (ÖTV ve KDV'sini) ya da taşıt bedelinin tamamını tahsil etmelerine rağmen, ÖTV değişikliğinden sonra alıcılardan ek ödeme talep ve tahsil ettikleri yönünde iddialara ve şikayetlere yer verilmektedir. Bu tür uygulamalar yalnızca tüketicileri mağdur etmekle kalmamakta, piyasanın dengeli ve sağlıklı işleyişine de zarar vermektedir.

ÖTV SONRASI EK ÖDEME ALANLARA DEV CEZA

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik gereğince; ÖTV ve KDV'si alıcıdan tahsil edilen taşıtın satış fiyatının arttırılmaması, taşıt fiyatının sabitlendiğinin alıcıya bildirilmesi ve yetkili satıcılar tarafından alıcıdan ek ödeme tahsil edilmemesi gerekmektedir. Veya tüm taşıt bedelini ödemesine rağmen, 24 Temmuz 2024 tarihinden önce fatura düzenlenmediği gibi gerekçelerle kendisinden ek ödeme tahsil edilen alıcılar yargı yoluna gidebileceği gibi, Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla Ticaret Bakanlığımıza da şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

Yönetmeliğin emredici hükmüne aykırı olduğundan, ÖTV değişikliği sonrasında yetkili satıcılarca ek ödeme tahsil edilebileceğine dair sözleşme hükümleri geçersizdir. ÖTV değişikliğinden önce taşıt için yalnızca belirli bir oranda kapora ödeyen, taşıt bedelini ya da en azından vergilerini yetkili satıcıya ödemeyen alıcılara ÖTV farkı yansıtılması mevzuata aykırılık teşkil etmeyecektir.

Ticaret Bakanlığımıza yapılan başvurular üzerine yapılacak denetimlerde, bu hususta aykırılık bulunduğunun ve mevzuata aykırı olarak tahsil edilen ek ödeme tutarlarının alıcılara iade edilmediğinin tespit edilmesi halinde, yetkili satıcılar hakkında her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere 684 bin 214 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanabilecektir.

Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, Ticaret Bakanlığımızca, tüketicilerimizin zararına sebep olan usulsüz satışlara ve haksız ticari uygulamalara geçit verilmeyecek, düzenlemelerimize aykırı hareket eden yetkili satıcılara müsamaha gösterilmeyecek ve sorumlular hakkında gerekli tüm idari müeyyideler kararlılıkla ve eksiksiz şekilde uygulanacaktır."