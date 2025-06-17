Ekonomi paketi olarak sunulan teklif, motorin ve benzinli otomobillere uygulanan en düşük ÖTV oranının yüzde 45’ten yüzde 80’e yükseltilmesini öngörüyor. Buna göre, vergisiz fiyatına göre yüzde 45, 50, 60 ve 70 olan ÖTV oranı artık en düşük yüzde 80 olacak. Düzenlemeyle ÖTV’ye esas aracın vergisiz fiyatı da güncele uyarlanarak en düşük 184 bin liradan 600 bin liraya yükseltildi.

CUMHURBAŞKANI’NA YETKİ

Düzenlemeyle ayrıca elektrikli araçların ÖTV’sini batarya kapasitesi ve menzil gibi teknik özelliklere göre belirleme konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verildi. Bu yetki, elektrikli araçların ÖTV yükünün önümüzdeki dönemde istenildiği zaman yasa çıkarılmadan artırılmasına yol açabilecek. Teklife, SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği memurlara giyim yardımı yapan yöneticilerin cezalandırılmasını önleyecek bir madde de yer aldı. Düzenlemeyle ayrıca vergi denetimi yapan personele ödenecek fazla çalışma ödeneklerine yüzde 88 oranında zam yapılırken bu ödenekten yararlanacak personel sayısı da iki katına çıkarılıyor. Yasa teklifinde döviz alım satımı kıymetli madenler ve taşlar piyasasındaki faaliyet için Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan izin alma zorunluluğu getirilirken Cumhurbaşkanı’na da döviz büroları için ödenecek ücret tutarlarını artırma ve azaltma yetkisi veriliyor.