TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan yeni torba kanun düzenlemesi, otomotiv sektöründe kartları yeniden dağıtıyor. Araç alacak milyonlarca vatandaşı ve sektörü yakından ilgilendiren yasal değişiklikle birlikte, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamasına Türkiye'de ilk kez "asgari maktu ÖTV" yani bir taban vergi sınırı getirildi.

UCUZ ARAÇLARA TABAN VERGİ FRENİ

TBMM'de kabul edilerek netleşen yasal düzenlemeye göre, binek otomobiller ve insan taşımak üzere imal edilen diğer motorlu taşıtlarda nispi, yani oransal olarak hesaplanan ÖTV tutarına alt sınır çekildi. Yeni sistemde araçların hesaplanan oransal ÖTV tutarı ne olursa olsun, ödenecek nihai vergi tutarı binek otomobiller için 100 bin liradan, motosikletleri kapsayan L sınıfı araçlar için ise 30 bin liradan az olamayacak. T sınıfı traktörler ile L sınıfında yer alan ancak elektrik motor gücü 4 kW’ın altında kalan araçlar ve belirli içten yanmalı motorlu taşıtlar ise bu taban vergi uygulamasından muaf tutulacak.

Sektör temsilcileri, halihazırda orta ve üst segment araçların oransal ÖTV’sinin bu sınırların çok üzerinde olduğunu, bu nedenle düzenlemenin lüks veya orta sınıf araç fiyatlarını doğrudan etkilemeyeceğini belirtiyor. Yeni kural, özellikle düşük vergi oranına tabi giriş seviyesi araçların vergi tabanını korumayı amaçlıyor.

VERGİLENDİRMEDE ÇEKİŞ SİSTEMİ DÖNEMİ

Düzenlemenin getirdiği bir diğer radikal değişiklik ise vergi hesabına ilk kez "taşıtların çekiş sistemi" kriterinin dahil edilmesi oldu. Bundan böyle otomobillerin önden çekişli, arkadan itişli veya 4x4 gibi farklı çekiş sistemlerine sahip olması, doğrudan vergi oranının farklılaşmasında bir etken olarak kullanılabilecek.

Yasalaşan maddeler uyarınca, belirlenen 30 bin ve 100 bin liralık asgari maktu vergi tutarları sabit kalmayacak ve her yıl bir önceki yılın Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ilan edilen yeniden değerleme oranında otomatik olarak artırılacak. Yapılacak hesaplamalarda 100 lirayı aşmayan küsuratlar ise dikkate alınmayacak.

Binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar için ÖTV veya yeniden değerleme oranı uygulamak suretiyle belirlenmiş tutarları 10 katına kadar artırmaya, 0'a kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla farklı matrah grupları oluşturmak suretiyle asgari maktu vergi tutarlarını farklılaştırmaya, motor gücü, motor silindir hacmi, çekiş sistemi, menzili, batarya kapasitesi, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı asgari maktu vergi tutarları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.