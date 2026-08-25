Trafikte bazı araçların veya kamyonların arkasında bulunan sarı-kırmızı kareli etiketin, sürücünün işitme engelli olduğunu belirttiği açıklandı. Bu etiketi taşıyan araç sürücülerinin korna sesini duyamadığı, bu nedenle diğer sürücülerin korna çalmak yerine ışıklı uyarılara başvurması gerektiği vurgulandı.

SARI VE KIRMIZI ETİKET NE ANLAMA GELİYOR?

Kare şeklindeki parlak etiket, direksiyon başındaki kişinin tam veya kısmi işitme kaybı yaşadığını simgeliyor. Düzenleme uyarınca araçların arkasına veya yanına yerleştirilen bu işaret, çevredeki sürücülerin korna kullanımı yerine selektör yapmasını ve takip mesafesini artırmasını şart koşuyor. Uygulama bazı ülkelerde yasal zorunluluk olarak yürütülüyor.

TRAFİKTEKİ DİĞER ETİKETLER HANGİ BİLGİLERİ VERİYOR?

Araçların üzerinde yer alan büyük "P" harfi veya yeşil sürücü simgeleri, direksiyondaki kişinin yeni ehliyet aldığını gösteriyor. Örneğin Arjantin Ulusal Trafik Kanunu, yeni sürücülerin ilk birkaç ay boyunca bu işareti araçlarında bulundurmasını zorunlu kılıyor. Böylece arkadan gelen araçların daha dikkatli seyretmesi sağlanıyor.

Sadece nezaket veya ayrıcalık talebi olarak algılanan "Araçta Bebek Var" etiketinin temel işlevinin acil durum müdahalesi olduğu kaydedildi. Ciddi kaza anlarında olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, bu çıkartmayı gördüklerinde arka koltukta veya araç dışına fırlamış olabilecek çocukları aramaya öncelik veriyor.