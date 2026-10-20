Kaza, saat 12.30 sıralarında Karabük-Ankara kara yolunun Mermer Mahallesi mevkisinde meydana geldi. A.K. yönetimindeki 41 AIS 937 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan çift, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
A.K., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan Şaziye Kaya ise kaldırıldığı Eskipazar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.