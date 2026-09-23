Araç bu hale geldi, hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Kaza, Bursa-Çanakkale kara yolu Karacabey ilçesine bağlı Çavuşköy kavşağında meydana geldi. Karacabey'den Bandırma istikametine giden Merve Turan (25) yönetimindeki 10 TT 426 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Otomobil, M.G. (49) idaresindeki 16 ABT 486 plakalı kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Merve Turan ile 3 yaşındaki kızı Ahsen Turan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

BEBEK DE KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin, Merve Turan'ın hamile olduğunu belirlemesi üzerine, annenin karnındaki bebeği kurtarmak için Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ancak yapılan müdahaleye rağmen bebek de kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden anne ve kızının cenazeleri, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü M.G. ise Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.