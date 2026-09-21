Vatandaş zorunlu olmadıkça otomobil almıyor, yüksek fiyatlı araçlarda talep daha da belirgin şekilde geriliyor. SÖZCÜ’ye konuşan Ankara galerici esnafından 40 yıllık sektör deneyimine sahip Salih Kılıç, kendi işletmesinde 14 araçta yaklaşık yüzde 3 indirim yapmasına rağmen talep oluşmadığını söyledi.

Özellikle 2 milyon lira ve üzerindeki araçlarda satışların tamamen durduğunu belirten Kılıç, piyasadaki durgunluğa dikkat çekti. Galerici Hakan Çağlayanel ise faiz ve kredi koşullarının otomobil ve inşaat sektörünü doğrudan etkilediğini ifade ederek, “Bir milyon liraya kadar olan araca 300 bin lira kredi veriliyor. Zaten bir milyon liraya araba kalmadı” dedi.

SAVAŞ ETKİSİ GÖRÜLDÜ

Mehmet Ali Hıdır da ikinci el otomotiv piyasasının geçen yıla göre ciddi şekilde daraldığını belirterek, şöyle devam etti: “Şubat ayında altındaki dalgalanma ve bu savaşın çıkmasıyla birlikte daha durgun olan piyasa daha da durgunlaştı. İnsanlar yatırımlarını altına, gümüşe, piyasada ne varsa emtia olarak onlara bastılar. Sanayici arkadaşlarımız arabayı yıllık değiştirirdi. Bu seneye özel herkes dedi ki: Arabaları yenilemeyelim.”