Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Özel belgede sahtecilik’ suçlarına karşı çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında; şüphelilerin araç bayilerinden filo üzerinden uygun fiyatlı sıfır araç temin etme vaadiyle, araç almak isteyenlerden veya yatırımcı müşterilerinden para topladıkları ancak 2025 yılı başlarından itibaren ödemesi yapılan araçların sahte proforma ve dekontlar ile oyalanmak suretiyle teslim edilmediği tespit edildi.

Kahramanmaraş merkezli İstanbul ve Kayseri’de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, Avukat Numan E. ile eşi Tuğba E. ve babası Ziya A., Furkan P., Mashar A., Ümit Ö. yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal, doküman ve evrak ile 64 bin TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Şüphelilerin hesaplarında 6 milyar 295 milyon 698 bin 271 lira işlem hacmi tespit edildi.

Şüpheliler ve irtibatlı oldukları şirketlere ait yaklaşık değeri 145 milyon TL olan 14 araca, 5 konuta ve toplam 77 milyon metrekare tarla hissesine el konuldu.