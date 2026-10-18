ABC News’ün haberine göre, Wichita Polis Departmanı yetkilisi Aaron Moses, olayın dün yerel saatle 15.25 sıralarında meydana geldiğini açıkladı. Moses, gençlerin futbol maçı yaptığı sahaya bir aracın girdiğine ilişkin çok sayıda acil yardım çağrısı aldıklarını ve ihbarların ardından polis ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Olayda 6 yaşındaki bir çocuk ile 35 yaşındaki bir erkek yaşamını yitirdi. Çarpmanın ardından yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Wichita Polis Departmanı yetkilisi Moses, yaralılar arasında 5 ila 9 yaşlarında 5 çocuğun da bulunduğunu bildirdi. Gençlerin maç yaptığı sahaya aracıyla giren 34 yaşındaki kadın ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kansas Valisi Laura Kelly, olayın ardından yaptığı açıklamada gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Wichita Belediye Başkanı ile iletişim halinde olduğunu belirtti. Kelly, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi ve sorumluluğun tespit edilmesi için başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.