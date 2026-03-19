Çalıştay, TUYAD Telekomünikasyon Uydu ve Elektronik Sanayicileri İş İnsanları Derneği Başkanı Sayın Hayrettin Özaydın öncülüğünde gerçekleştirilmiş olup, sektörün farklı alanlarından çok sayıda temsilci toplantıya katılım sağlamıştır. Toplantıda özellikle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 72. maddesinde yer alan düzenlemeler ele alınmış; söz konusu maddede geçen “araçlarda kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak yasaktır” hükmü üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu kapsamda, sektör temsilcileri tarafından cihazların kullanımına yönelik güvenlik ve kamu düzeni odaklı yaptırımların desteklendiği, ancak “bulundurulması” ifadesinin cihazın yalnızca araçta bulunmasını dahi cezai yaptırıma konu etmesi nedeniyle yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade edilmiş; bu doğrultuda “bulundurulması” yasağının kaldırılması yönündeki talep ortak görüş olarak dile getirilmiştir.

Çalıştayda özellikle 27 Şubat 2026 tarihli düzenleme kapsamında araç içi multimedya ve ses sistemlerine ilişkin uygulamaların sahada yarattığı etkiler ele alınmış; sürücüler, esnaf ve sektör paydaşları açısından ortaya çıkan belirsizlikler ve mağduriyetler kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir. Katılımcılar, trafik güvenliğinin korunmasının öncelikli olduğu konusunda hemfikir olurken, denetimlerin cihazın varlığından ziyade kullanım şekline odaklanması gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.

Toplantıda ayrıca, araç içi multimedya sistemleri ile ses ekipmanlarının teknik olarak birbirinden ayrı değerlendirilemeyeceği, bu iki unsurun birlikte çalıştığı ve kullanım açısından bir bütün oluşturduğu vurgulanmıştır. Bu kapsamda, uluslararası uygulamalar ve teknik standartlar da incelenerek, Türkiye’de uygulanacak düzenlemelerin daha açık, ölçülebilir ve standartlara dayalı bir yapıya kavuşturulması gerektiği ifade edilmiştir.

Çalıştay sonucunda elde edilen görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlanacak kapsamlı raporun, ilgili kamu kurumları başta olmak üzere karar verici mercilere sunulması planlanmaktadır. 24-25 Mart 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek ziyaretler kapsamında hazırlanan nihai raporun yetkili makamlara iletileceği kamuoyuna duyurulmuştur.

Düzenlenen bu çalıştay ile amaçlanan; trafik güvenliğini esas alan, aynı zamanda sektörün sürdürülebilirliğini ve vatandaşların beklentilerini gözeten dengeli bir düzenleme çerçevesinin oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.