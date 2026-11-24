İstanbul'da aracını servise götüren Furkan Ünal, çalışanların rot ayarı işlemi yapmadan aracın ayarının bozuk olduğunu söylemeye hazırlandığını araç kamerası kayıtlarıyla ortaya çıkardı.

Çalışanların kendi aralarında geçen ve kameralara yansıyan "Ayarı ellemeden bozuk de" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine Ticaret Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

DÖRT AYLIK ARACI İÇİN SERVİSİN YOLUNU TUTTU

İstanbul'da yaşayan Furkan Ünal, henüz dört aylık ve 7 bin kilometredeki aracının lastiklerinden birinde sorun yaşayınca Şişli'de faaliyet gösteren E... Otomotiv'e gitti.

Ünal'ın iddiasına göre servis çalışanları, diğer lastiklerde herhangi bir sorun bulunmamasına rağmen "Takla atarsın" diyerek dört lastiğin birden değiştirilmesini önerdi. Bu öneriyi kabul etmeyen araç sahibi, yalnızca sorun yaşadığı lastiği ücretini ödeyerek değiştirdi.

İşlemin ardından servis personelinin rot balans kontrolü yapılmasını önermesi üzerine Ünal, aracını yeniden kontrol edilmek üzere servise bıraktı.

KAMERA KAYDINDAKİ KONUŞMALAR ŞOKE ETTİ

Servisten ayrıldıktan sonra aracında bir farklılık olduğunu hisseden Ünal, iki gün sonra araç kamerasının kayıtlarını incelemeye karar verdi. Görüntülerde servis çalışanlarının kendi aralarında yaptığı konuşmaları duyan araç sahibi şaşkınlık yaşadı.

Kayıtlara yansıyan konuşmada çalışanlardan birinin "Ayarı ellemeden bozuk de", diğerinin ise "Sen bağla ben söylerim bozuk olduğunu" ifadelerini kullandığı duyuldu.

Konuşmaların rot ayarı cihazına bağlantı yapılmadan önce gerçekleştiğini belirten Ünal, herhangi bir ölçüm yapılmadan aracın ayarının bozuk gösterilmeye çalışıldığını öne sürdü.

TİCARET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Araç kamerasındaki görüntülerin sosyal medyada yayılması ve çok sayıda tepki almasının ardından Ticaret Bakanlığı da konuyla ilgili harekete geçti.

Bakanlık Basın Müşaviri Bekir Kaplan, olay hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.