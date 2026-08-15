Ticaret Bakanlığı, araç kiralama sektöründe tüketicinin haklarını güçlendirmek ve sektörde kalite standartlarını yükseltmek amacıyla kapsamlı bir düzenleme hazırladı. Bu yeni dönemle birlikte hem araçların yaşına hem de işletmelerin altyapısına dair sıkı kurallar getiriliyor.

"6 YAŞINDAN BÜYÜK ARAÇLAR KİRALANAMAYACAK"

Düzenlemeyle kiralanabilecek araçlara yaş ve kilometre sınırı getirildi. Klasik araçlar hariç tutulmak üzere, 6 yaşından büyük araçların kiraya verilmesi yasaklanıyor. Kilometre açısından da sınırlar belirlendi: 180 bin kilometreyi aşan araçlar kiralanamayacak. Elektrikli araçlar için bu sınır 300 bin kilometre olarak belirlendi.

Ayrıca periyodik bakımı yapılmayan veya ağır hasar kaydı bulunan araçların da kiralanması yasaklandı. Bu adımla, yollardaki araçların daha güvenli ve bakımlı olması hedefleniyor.

İşletmeler için de yeni yükümlülükler söz konusu. Ticari araç kiralayan tüm işletmelerin yetki belgesi alması zorunlu hale gelecek. Belgeleri alabilmek için işletmelerin meslek odasına kayıtlı ve vergi mükellefi olması, sorumluların ise belirli eğitim ve mesleki yeterlilik şartlarını taşıması gerekiyor.

"DEPOZİTO TUTARI SINIRLANDIRILDI"

Tüketicinin cebinden çıkacak depozito tutarları da sınırlandırıldı. 1 ile 6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük kira bedeli, 7 ile 29 günlük kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kira bedeli depozito olarak alınabilecek. Araç iade edildikten sonra bu tutarın 7 gün içinde tüketiciye geri ödenmesi zorunlu.

Büyükşehirlerde belirli ilçelerde faaliyet gösteren işletmelerin en az 10 araçlık filoya sahip olması gerekecek. Bazı işletmeler için hibrit veya tamamen elektrikli araç bulundurma şartı da getirildi. Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2027'ye kadar Motorlu Kara Taşıtı Kiralama Bilgi Sistemi kurulacak.

Mevcut işletmelere yetki belgesi için 1 Temmuz 2027'ye, araç sayısı ve nitelik şartlarına uyum için ise 1 Ocak 2028'e kadar süre tanındı. Yönetmelik 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.